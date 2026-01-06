La Clínica Pratama Soedirman Unsoed gana el premio BPJS Health 2025

Purwokerto (ANTARA) – Clínica Pratama Soedirman, Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto ganó el Premio BPJS Health Digital Transformation Award 2025 por su compromiso con la implementación de servicios de salud digitales como instalaciones de salud de primer nivel (FKTP).

Este premio fue presentado por BPJS Health ya que se consideró que la Clínica Pratama Soedirman implementaba consistentemente la integración de P-Care, colas en línea e I-CARE como parte de la transformación digital de los servicios del Seguro Nacional de Salud (JKN).

El certificado de premio fue firmado por Edwin Aristiawan, Director de Tecnología de la Información de Salud de BPJS y presentado durante una visita a la sucursal de BPJS Health Purwokerto el lunes (29/12/2025), como se indica en la carta de notificación oficial número 5480/VI-03/1225 del 24 de diciembre de 2025.

Esta evaluación es una evaluación anual a nivel nacional para el período 2025. En el área operativa de BPJS Health Purwokerto Branch, que incluye las regencias de Banyumas, Cilacap y Purbalingga, un total de 341 centros de salud participaron en la evaluación, y se consideró que 23 centros cumplían con los criterios para recibir el premio.

Responsable de la oficina de desarrollo empresarial no sembrado Adi Indrayanto dijo que este logro refleja el compromiso de la institución de mejorar la calidad de los servicios de salud basados ​​en tecnología.

«Este premio es un testimonio de la capacidad de la Clínica Pratama Soedirman para adaptarse a la transformación digital del sector de la salud. Continuaremos fomentando el fortalecimiento de la gobernanza, la innovación de los servicios y el uso de la tecnología para servicios profesionales y sostenibles», afirmó.

El coordinador de la Unidad de Servicios de Salud Clínica de Pratama, Soedirman Madya Wicaksono, agregó que la implementación de P-Care, las colas en línea e I-CARE se llevó a cabo de manera consistente para aumentar la velocidad, precisión y comodidad de los servicios para los participantes de JKN.

“Este premio es una motivación para que todo el personal médico y los trabajadores de la salud sigan mejorando la calidad de los servicios”, afirmó.

Con estos logros, se espera que la Clínica Pratama Soedirman pueda convertirse en una referencia para otras FKTP en la implementación de la transformación digital y contribuir a mejorar la calidad de los servicios sanitarios nacionales.

