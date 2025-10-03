La ciudad de Semarang obtuvo cuatro premios Metric de Ceber City de cebolla

SEMARANG (Antara) – Semarang City, Central Java ganó cuatro premios en el evento Metric UI de la Ciudad Verde de la Universidad de Indonesia.

El alcalde de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, en Semarang, expresó su gratitud y aprecio el viernes por la adquisición de cuatro premios al mismo tiempo.

Los cuatro premios son la tercera regencia/ciudad más sostenible en Indonesia, el primer distrito/ciudad más sostenible en el campo de la buena gobernanza en Indonesia.

Posteriormente, el segundo distrito/ciudad más sostenible en el campo de la energía y el cambio climático, así como la segunda regencia/ciudad más sostenible en el campo de la planificación espacial e infraestructura.

El premio fue recibido por el Gobierno Asistente de la Secretaría Regional Semarang City Mukhamad Khadik, que estaba presente en representación del alcalde de Semarang.

«Este premio no es solo para el Ayuntamiento de Semarang, sino también para todas las personas que han desempeñado un papel activo en la protección del medio ambiente, para apoyar la política de la planificación municipal», dijo Agustina.

También se fusionó en una ciudad que sea más verde, sostenible y ecológica.

Según él, esta actuación se convirtió en un estímulo para que la ciudad de Semarang continúe innovando en la gestión de la energía, la planificación espacial y el aparato oficial transparente y participativo.

«Este regalo enfatizó que la importancia de la cooperación entre los gobiernos, la comunidad y las universidades en la construcción de una ciudad dura, verde y sostenible», dijo.

UI Green City Metric Awards es un lugar para la evaluación y apreciación de las ciudades de Indonesia que son consistentes para realizar el desarrollo sostenible en diferentes sectores.

Al alcanzar los cuatro premios, Agustina dijo que la ciudad de Semarang enfatizó cada vez más su posición como una ciudad que continúa transformándose en ciudades sostenibles y ecológicas en Indonesia.