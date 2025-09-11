La ciudad de Semarang gobernó Geoodse Rowosari TPA ilegal

SEMARANG (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Semarang, Java central, finalmente tiene el vertedero ilegal (TPA) en la región de Rowosari, Semarang City, que limita con la regencia de Demak, como resultado del humo de los desechos ardientes que interrumpen las actividades de los residentes locales.

El secretario regional de la ciudad de Semarang en funciones, Budi Prakosa, en Semarang, explicó el jueves que el cheque fue un seguimiento de la prohibición de los desechos en lugares que no estaban de acuerdo con las disposiciones.

Explicó que los desechos tomados del TPS ilegal, serán transportados directamente al TPA de Jatibarang y se les pedirá a los residentes que eliminen los desechos solo en el vertedero oficial (TPS) que se ha proporcionado

Al verificar eso, los desechos que se han acumulado se limpian con la ayuda de equipos pesados ​​y se desvía a un automóvil de transporte de residuos para ser arrojado al TPA de Jatibarang.

Mientras que otros camiones realizaron un relleno de llenado y los bomberos parecían rociar agua en el vertedero que todavía daba humo concentrado.

Posteriormente, los oficiales también colocaron una línea amarilla alrededor de la ubicación de la ubicación de eliminación de residuos con el texto «se alienta a los residentes de Rowosari y las áreas circundantes para eliminar los desechos en el TPS proporcionado».

«Esto no es sellado, sino una profesión; prohibición. La prohibición significa actividad que no está de acuerdo con las reglas para el orden», dijo Budi.

Dijo que el Ayuntamiento de Semarang había proporcionado una mesa de votación oficial en la región, a saber, RW 6, el pueblo de Rowosari; TPS Tegal Kangkung, Kelurahan Kedungmundu; Detrás del ayuntamiento de MetaSe; RW 2 Rowosari Village; Y detrás del pueblo de Rowosari.

Según él, la medida se llevó a cabo como parte de los esfuerzos para mejorar los servicios de gestión de residuos, así como para anticipar la contaminación ambiental como resultado de una estructura de desechos no controlada.

Para evitar que los residentes regresen para lanzar desechos en ese lugar, el gobierno de la ciudad de Semarang ha preparado los servicios para la comunidad por parte de DLH Semarang City.

El servicio al que se hace referencia, a saber, el proceso de transporte de desechos de las casas desde residentes hasta puestos electorales oficiales y luego transportado a Jatibarang TPA.

Además, el aumento en la cantidad de contenedores y el aumento del transporte del transporte también se lleva a cabo, de modo que los residentes de ya no arrojan desechos a vertederos salvajes, como en Rowosari.

Además, el Ayuntamiento de Semarang también ha supervisado la supervisión al asignar a los oficiales en rotación, especialmente por la noche para evitar que se realicen actividades de extracción ilegales.

«En diferentes períodos estamos en los oficiales posteriores, luego en fases. Luego, más tarde en el área del área, hay un amor de Kamtibmas que (supervisamos)», concluyó.