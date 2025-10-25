La ciudad de Semarang es un lugar donde los residuos se transforman en energía eléctrica.

Yakarta (ANTARA) – El ministro coordinador de Alimentación (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas), dio a conocer el desarrollo del programa. Residuos en energía o Procesamiento de Residuos para Energía Eléctrica (PSEL) se ha completado en siete regiones de Indonesia.

«Después de la verificación, decidiremos hoy, luego el Ministro de Medio Ambiente/Jefe de la Agencia de Control Ambiental escribirá una carta, tal vez la firme más tarde para ser confirmado, para que Danantara pueda implementar más tarde la construcción o innovador en siete regiones”, dijo Zulhas el viernes después de la Reunión de Coordinación de Gestión Limitada de Residuos de Energía Eléctrica en Yakarta.

Las siete áreas declaradas listas para el desarrollo de PSEL incluyen la provincia de Bali, la Región Especial de Yogyakarta (DIY) y sus alrededores, el área metropolitana de Bogor, es decir, la ciudad de Bogor y sus alrededores, y Bogor Regency y sus alrededores.

Las siguientes regiones son la región del Gran Tangerang, la región del Gran Bekasi, la región del Gran Medan y la ciudad de Semarang.

Según Zulhas, Indonesia se ha quedado atrás en PSEL durante mucho tiempo, por lo que el gobierno del presidente Prabowo emitió el Reglamento Presidencial (Perpres) Número 109 de 2025 para resolver el problema de los residuos convirtiéndolos en energía eléctrica.