La ciudad de PKS Semarang enfatiza que es un socio fundamental del gobierno

Semarang (ANTARA) – El Partido Justicia Próspera (PKS) de la ciudad de Semarang ha enfatizado su posición como un socio fundamental del gobierno de la ciudad local para supervisar los programas prometidos para que los disfrute la comunidad.

«Siempre le decimos a la señora Wali (alcaldesa, ed.) que el PKS es un socio fundamental del gobierno de la ciudad de Semarang. Así que no estamos en la oposición, pero somos socios críticos», dijo el domingo en Semarang el presidente del DPD del PKS de la ciudad de Semarang, Ali Umar Dhani.

Lo hizo saber después de la inauguración de la dirección del DPD, el Consejo Asesor Regional (MPD) y el Consejo Regional de Ética (DED) de PKS Semarang City para el período 2025-2030.

Enfatizó que el PKS apoyará todos los programas del gobierno de la ciudad de Semarang siempre que sean buenos y útiles para la comunidad, incluidas las promesas políticas del alcalde y teniente de alcalde de Semarang.

«Aunque la señora Wali ordenó previamente confiar las regulaciones regionales para los internados islámicos (reglamentos regionales), el Día de Santri pronto llegará. Así, el gobierno de la ciudad de Semarang y el PKS pueden trabajar juntos para implementar con éxito las regulaciones para los internados islámicos en la ciudad de Semarang», dijo.

Según él, la regeneración dentro del PKS de la ciudad de Semarang también va bien porque el 60 por ciento del total de 93 directores son jóvenes menores de 40 años.

Dijo que su entusiasmo en el futuro es que PKS pueda desarrollar y acomodar el potencial de los jóvenes en la ciudad de Semarang, especialmente en línea con el bono demográfico.

«Más adelante, el bono demográfico en 2029 significará que muchos votantes serán jóvenes. Bueno, esto significa que hay que ‘apoyar’ los programas juveniles, para los jóvenes», afirmó.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, espera que PKS pueda convertirse en un socio que trabaje con el gobierno de la ciudad en la implementación de programas de desarrollo.

«Con suerte, en el futuro, la sinergia con el gobierno de la ciudad de Semarang será cada vez mejor, de modo que podamos construir conjuntamente la ciudad de Semarang para que sea aún más grande», dijo.

También apreció la buena regeneración dentro del PKS de la ciudad de Semarang, con muchos jóvenes involucrados en la gestión, incluido el presidente, que también es joven.

«El nuevo presidente es genial, todavía es joven. He visto que gran parte de la dirección es joven. Buena regeneración», afirmó.