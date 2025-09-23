La ciudad de Pekalongan, el gobierno verifica el menú MBG para cumplir con los estándares de calidad

PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (PEMKOT) de Pekalongan, Java central, asegura que la calidad del menú de alimentos nutricionales gratuitos (MBG) para los estudiantes esté garantizado de acuerdo con los estándares para la calidad de control.

El jefe interino (en funciones) de la Oficina de Educación de la Ciudad de Pekalongan (DISDKK) Mabruri City en Pekalongan dijo el martes que todas las escuelas divididas a las escuelas habían aprobado estrictamente el sistema de calidad.

«Alhamdulillah, la comida distribuida es solo un máximo de cuatro horas de la cocina, incluso instruimos a los oficiales de SPPG para que la distribución máxima de solo dos horas», dijo.

Según él, en el proveedor de la cocina de los alimentos nutritivos gratuitos de la Unidad de Servicios Nutricionales de cumplimiento (SPPG), los alimentos se han sometido a pruebas organolépticas de los oficiales.

De hecho, cuando llegó a la unidad educativa, dijo que la prueba de calidad se realizó nuevamente para garantizar que la comida aún pudiera consumo.

«Según nuestra observación en el campo, en particular en el nivel de la escuela primaria (SD), no hay comida que sea de hasta cuatro horas», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de Pekalongan Desdikk Siti Nurul Izzah dijo que la distribución del paquete MBG para los niveles de TK/Paud y SD se realizó antes de las 09.00 WIB.

Luego, dijo, recibirá la ubicación de la escuela cerca de la cocina, más bien alrededor de las 6.30 a.m., mientras que es un poco más de la tarde.

«El menú es variado y ha estado en el valor nutricional de acuerdo con las necesidades de los niños. Siempre estamos coordinando con la oficina de salud, SPPG, TNI y la policía, a través del grupo WhatsApp para supervisar desde el menú preparado, el número de distribuciones, los objetivos de los destinatarios, las limitaciones encontradas.

