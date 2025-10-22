La ciudad de Magelang Santri debe ser pionera del cambio en la era digital

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, hizo un llamado a los estudiantes de hoy no solo a ser hábiles para recitar el Corán, sino también a pensar y actuar para enfrentar los desafíos de los tiempos, como ser pioneros del cambio en la era digital.

«Los verdaderos estudiantes no sólo retienen conocimientos sino que también difunden beneficios dondequiera que estén. En la era de la información abierta, los estudiantes deben estar presentes como propagadores de la paz en la sociedad», dijo el miércoles en Magelang.

Lo dio a conocer durante la Ceremonia de Conmemoración del Día Nacional de Santri 2025, que se celebró en el patio de la Oficina del Alcalde de Magelang. A la ceremonia asistieron cientos de estudiantes de la ciudad de Magelang, ulemas, líderes religiosos y comunitarios, funcionarios de Forkopimda y funcionarios estatales (ASN) del gobierno de la ciudad de Magelang.

Según él, el espíritu de yihad de los santri no terminó en 1945, cuando la Resolución Jihad emitida por KH Hasyim Asy’ari lanzó la lucha para defender la independencia. Ahora ese entusiasmo debe convertirse en una yihad de ciencia, moralidad y tecnología.

«Los estudiantes de hoy están a la vanguardia del desarrollo nacional. Deben adaptarse a los acontecimientos actuales sin perder sus valores religiosos básicos», afirmó.

El gobierno de la ciudad de Magelang está comprometido a continuar la sinergia con los internados islámicos y las instituciones religiosas. Se espera que esta colaboración pueda hacer de los internados islámicos un centro para el empoderamiento de la comunidad, un lugar para el crecimiento del conocimiento, la independencia social y un baluarte de la moralidad comunitaria.

«Los valores de armonía y tolerancia inherentes a la ciudad de Magelang no crecerán sin el papel de kiai, ustaz y santri. Por lo tanto, queremos construir una generación de santri que sea altamente competitiva pero que defienda la moral», dijo.

Invitó a todos los estudiantes a aprovechar el impulso del Día de Santri como recordatorio del espíritu de lucha y servicio a la nación.

“Con el espíritu de Santri, protejamos esta ciudad con amor, construyamos con conocimiento y promovamos con sinceridad”, dijo.

