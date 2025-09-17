La ciudad de Magelang incluye jóvenes que supera la crisis de los desechos

MAGELANG (Antara) – El gobierno de la ciudad de Magelang, Java Central, se refiere a los jóvenes a superar la crisis de basura, porque la gestión de residuos ya no puede verse como un asunto puramente técnico, sino más bien como una cuestión de sostenibilidad de la vida.

El alcalde de Magelang Damar Prasetyono en Magelang dijo que los jóvenes también desempeñaron un papel en la superación de la crisis de basura. Este grupo no solo es dominante en número, sino que también tiene una alta creatividad, utilizada a la innovación y cerca de la tecnología de la información.

«Inmediatamente correo O movimientos, los jóvenes pueden difundir una amplia influencia, desde la invitación hasta clasificar los desechos y construir un estilo de vida verde «, dijo al abrir una escuela de basura en Balai RW 2 Kelurahan Wates, miércoles.

Dio un ejemplo, el programa Adiwiyata que trajo venas ambientales en escuelas y organizaciones juveniles que lograron administrar el banco de basura. El Ayuntamiento de Magelang también tiene una regulación del alcalde número 30 de 2019 con respecto a la gestión de residuos de la Política de Estrategia Regional (JAKSTRA).

Esto está en línea con el objetivo nacional de una reducción del 30 por ciento de residuos y un manejo del 70 por ciento en 2025. Mientras tanto, la organización juvenil puede gestionar los bancos de desechos en varias aldeas, reducir las pilas, mientras que los ingresos de los residentes aumentan.

«Creo que las soluciones creativas que pueden cambiar la cara de la gestión de residuos en realidad nacen de los jóvenes», dijo.

El jefe de la Agencia de Medio Ambiente de la Ciudad de Magelang (DLH) Mahmud Yunus, explicó que la escuela de residuos es un programa que es a una edad temprana de temprana edad, desde la escuela primaria hasta la secundaria, en un intento por manejar los desechos.

Los participantes, formados por miembros de Karang Taruna y estudiantes de secundaria, fueron capacitados para clasificar los desechos y aplicar los principios de gestión de residuos en varios entornos, incluidas las escuelas, las casas y el medio ambiente.

«La capacitación en la escuela de residuos se celebra al menos cuatro veces al año, con diferentes participantes cada trimestre», dijo.

El lugar de capacitación se elige directamente a las aldeas, para que los participantes puedan ver los beneficios de primera mano de la gestión de residuos, como se hace en Jambon Gisikan y Wates.

Dijo que el material de entrenamiento incluye motivación, fabricación de biopori, procesamiento de residuos en un hecho y ganado con alimentos con gusano. El facilitador de capacitación proviene de DLH, por lo que no requiere expertos externos.