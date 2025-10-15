La cerámica Klampok merece ser designada como WBTb nacional

Banjarnegara (ANTARA) – El Equipo de Expertos en Patrimonio Cultural (TACB) de Banjarnegara Regency, Java Central, evalúa que la cerámica Klampok tiene un largo valor histórico y es digna de ser designada como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional (WBTb), ya que es una parte importante del desarrollo de la industria artesanal de Indonesia.

«La cerámica Klampok no es sólo un producto artesanal, sino una manifestación del viaje económico y cultural de Banjarnegara que ha durado casi un siglo», dijo el miércoles en Banjarnegara el presidente de la TACB de Banjarnegara Regency, Heni Purwono.

Dijo que las raíces históricas de la industria cerámica en Klampok no pueden separarse del papel de la gran figura de Banjarnegara, Soemitro Kolopaking Poerbonegoro. Según sus palabras, este personaje es conocido como uno de los primeros pioneros de la artesanía cerámica de Klampok en los años 1930.

«Mientras Soemitro Kolopaking trabajaba en Bandung, llevó muestras de suelo de Banjarnegara al Centro de Cerámica de Bandung. Los resultados de las pruebas mostraron que la calidad del suelo era muy buena para las materias primas cerámicas y el precio era un 20 por ciento más barato que el de la cerámica importada de Japón», dijo.

Basándose en las notas de Van Goudoever en el periódico De Locomotief Semarang de 1939 y en un libro de J Van Baal titulado People in Change (1967), Soemitro también descubrió la técnica de mezclar polvo de piedra en batería para producir cerámicas más brillantes y resistentes.

Por lo tanto, dijo, estos hallazgos son un hito importante para el desarrollo de la tradición de fabricación de cerámica en Klampok.

Según él, la gloria de Klampok Ceramics continuó en la década de 1970 gracias al papel de Kandar Atmomiharjo, quien fundó una gran empresa llamada Meandalai.

De hecho, continuó, los productos de Meandalai son ampliamente conocidos por su calidad artística y han penetrado en el mercado de exportación.

«El valor histórico, el conocimiento técnico y la continuidad de las tradiciones que aún están vivas hoy en día son una fuerte evidencia de que la cerámica de Klampok cumple con los criterios para ser presentada como patrimonio cultural intangible», dijo.

En este sentido, dijo que TACB, junto con la Oficina de Turismo y Cultura de Banjarnegara Regency (Dinparbud), celebró una discusión grupal centrada en la cerámica Klampok en el Banjarnegara Dinparbud Hall el martes (14/10).

Según Heni, a la discusión del grupo focal asistieron artesanos, académicos y observadores culturales como parte del proceso de preparación de documentos para la presentación de cerámica Klampok a la lista WBTb de Indonesia.

Mientras tanto, Banjarnegara Regency Dinparbud y el secretario de la Oficina de Cultura, Arif Subagyo, dijeron que la solicitud de Klampok Ceramics como WBTB era parte de los esfuerzos del gobierno regional para revitalizar la identidad cultural y fortalecer el atractivo del turismo basado en la educación.

Según él, esto se debe a que Klampok tiene un potencial extraordinario tanto en términos de historia como de economía y artesanía.

Espera que con la designación WBTB, Klampok sea más conocida y se desarrolle como una zona de turismo cultural competitiva.

En este caso, dijo, la zona de Klampok también contiene importantes huellas históricas en forma de una antigua zona de fábrica de azúcar y una antigua planificación urbana que aún puede desarrollarse como turismo educativo e historia industrial.

«Todo este potencial está interconectado. Si podemos representar la historia, la artesanía y la zona antigua de forma integrada, Klampok podría ser un ejemplo de cómo el patrimonio cultural puede convertirse en una fuerza impulsora de la economía creativa regional», afirmó Arif.

