La casa de empaque Temanggung ofrece el diseño de los bomberos de Umkm

TEMANGGUNG (Antara) – La casa de embalaje propiedad de la Oficina de Cooperativas, MISMES y Comercio (Dinkopdag) de Temanggung Regency, Central Java, ofrece diseños de embalaje para empresas micro y pequeñas y medianas (MIPYME).

El jefe del Regency Dinkopdag de Temanggung, Antapgo Yutri Wardono, en Temanggung, dijo el martes en esta casa de empaquetado que la etiqueta de envasado está diseñando e imprimiendo procesos a precios más bajos, que van desde RP2,000 hasta RP 5,000 cada uno.

«En esta casa de paquetes, el precio es mucho más barato que hacer empaquetado en otros sitios de impresión o en el mercado. Por lo tanto, en este paquete ayuda a que las empresas sean empaques que cumplan con una buena estandarización y marca», dijo.

Dijo que el equipo de presión empaquetado en la casa empaquetada, una ayuda del Ministerio de MISMES de Rp1.5 mil millones, fue diseñado para respaldar la competitividad de los productos Temanggung MIPYSME.

Según él, el empaque bueno e interesante es un elemento importante para determinar la competitividad del producto en el mercado.

«La ventaja de la primera MIPYMES es que, por supuesto, no ordenar más cerca del área, los segundos costos se pueden reducir, y se pueden servir aquí con una pequeña fiesta, no tiene que ser un gran capital, pero están con pequeñas fiestas y un poco de capital puede ordenar aquí, de inmediato de diseño a presiones», dijo.

Dijo que en un día las casas llenas pueden completar más de 300 paquetes o paquetes de diferentes productos de MSME que son propiedad de actores comerciales en Temanggung Regency.

