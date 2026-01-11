La carretera Pantura Kudus-Pati quedó bloqueada debido a las inundaciones

Kudus (ANTARA) – Jalan Pantura Kudus-Pati, Java Central, experimentó bloqueos debido a las inundaciones que inundaron la ruta, que estaba bastante ocupada con vehículos, por lo que los vehículos que pasaban debían tener cuidado.

«El flujo de tráfico en la ruta Pantura Kudus-Pati se ha visto realmente obstaculizado, especialmente en Ngembalrejo, distrito de Bae, Kudus, ya que ha habido inundaciones desde el domingo (1/11) a la 1:00 p.m. WIB», dijo el domingo en Kudus el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía de Kudus, AKP Royke Noldy Darean.

Para garantizar un flujo de tráfico fluido, su partido también ha desplegado personal en el lugar para regular el flujo de tráfico.

Instó a los automovilistas a permanecer alerta y cuidadosos, especialmente a los motociclistas al cruzar el charco.

La Unidad de Tráfico de la Policía de KBO Kudus, Iptu Zubaidi, añadió que el flujo de tráfico fue fluido por la tarde.

«Se ha desplegado personal policial para controlar y atravesar las zonas inundadas», dijo.

También se produjeron inundaciones al oeste de la intersección del semáforo en Kerawang y en Tenggeles, distrito de Jekulo, lo que obstruyó el flujo del tráfico.

