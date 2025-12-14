La carretera de peaje Semarang-Solo garantiza que estará lista para los usuarios de la carretera durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Semarang (ANTARA) – PT Trans Marga Jateng, el operador de la carretera de peaje Semarang-Solo, se asegura de que la infraestructura de la carretera esté lista para atender el aumento del número de usuarios de la carretera durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

La presidenta del PT Trans Marga Jateng Prajudi en Semarang dijo el domingo que prepararse para las vacaciones de fin de año es una obligación para brindar servicios a la comunidad.

Aseguró que todos los trabajos de mejora de carreteras y puentes en el tramo de la autopista de peaje se completaron durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«El drenaje y todo el equipamiento vial están en condiciones operativas», dijo.

Además, agentes y equipos de apoyo están disponibles las 24 horas del día para garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la vía.

Las disposiciones para que los vehículos entren y salgan de las áreas de descanso, continuó, también son una preocupación clave para garantizar que los conductores que descansarán se sientan cómodos.

Dijo que una de las claves importantes para el éxito de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo es la coordinación con las distintas partes interesadas.

Dijo que la coordinación con la policía y agencias relacionadas era muy importante para anticipar un fuerte flujo de vehículos que pasaban.

El tramo de la autopista de peaje Semarang-Solo tiene una longitud de 72,6 km.

Este tramo de autopista de peaje tiene cuatro salidas, a saber, las salidas Ungaran, Bawen, Salatiga y Boyolali.

Además de conectar rutas con la región oriental, esta autopista de peaje también conecta con la autopista de peaje Solo-Jogja.

