La caída de los precios de los fertilizantes subsidiados está ayudando a los agricultores

Ciudad de Pekalongan (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java Central, dijo que la política del gobierno central de reducir el precio de los fertilizantes subsidiados ciertamente ayudará a los agricultores a anticipar la próxima temporada de siembra.

La jefa del Servicio de Agricultura y Alimentación de la ciudad de Pekalongan, Lili Sulistyawati, en Pekalongan, dijo el viernes que la política para reducir el precio minorista más alto de los fertilizantes estaba contenida en el Decreto del Ministro de Agricultura Número 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 de 2025.

«La caída de los precios de los fertilizantes es un alivio para los agricultores, especialmente antes de la próxima temporada de siembra. La política de reducir los precios subsidiados de los fertilizantes en aproximadamente un 20 por ciento ciertamente ayudará a los agricultores», afirmó.

«Según él, los agricultores ahora pueden comprar fertilizantes a precios mucho más asequibles utilizando documentos de identidad y tarjetas de agricultor según la cuota determinada en base a los datos de nombre y dirección del plan electrónico final de necesidades del grupo», dijo.

El precio de los fertilizantes subsidiados que se han reducido, como la urea, que antes era de 2.250 IDR por kilogramo, ahora se ha convertido en 1.800 IDR por kilogramo o 112.500 IDR por bolsa (envase de 50 kilogramos), ahora bajado a 90.000 IDR por bolsa (envase de 50 kilogramos), el fertilizante NPK, originalmente 2.300 IDR por kilogramo, es 1.840 IDR por kilogramo. kilogramo, fertilizante ZA 68.000 IDR por saco (paquete de 50 kilogramos) y orgánico 25.600 por saco (40 kg).

Dijo que su partido se había puesto en contacto oficialmente con todos los quioscos de fertilizantes (KPL) con respecto a la reducción de los precios de los fertilizantes.

Actualmente, según él, hay dos KPL activos que venden fertilizantes a los agricultores, a saber, KPL Tani Jaya en el distrito de Pekalongan del Sur y KPL Lancar Tani en el distrito de Pekalongan del Este.

«La cuota de fertilizantes subsidiados es suficiente para las necesidades de los agricultores. Para 2025, la asignación para fertilizantes de urea alcanzará los 338.000 kilogramos, mientras que el fertilizante NPK alcanzará los 375.000 kilogramos. Hasta finales de septiembre de 2025, la distribución real de fertilizantes de urea alcanzará los 240.387 kilogramos (71,12 por ciento) y NPK 254.357 kilogramos (67,83 por ciento)”, dijo.

Slamet, un agricultor, acogió con agrado la noticia de la reducción de los precios de los fertilizantes subsidiados, ya que la política ayudaría a reducir la presión sobre los costos de siembra de arroz, que eran bastante altos.

«Gracias a Dios, el fertilizante finalmente ha bajado. Normalmente estamos un poco pesados ​​porque el precio del fertilizante es caro, especialmente antes de la temporada de siembra», dijo.

