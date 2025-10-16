La biblioteca Kudus recibió apoyo para 250 nuevos libros de miembros de la RPD RI

Kudus (ANTARA) – El Servicio de Archivos y Bibliotecas de Kudus Regency, Java Central, recibió asistencia el jueves con 250 copias de libros nuevos del miembro del Comité X de la RPD RI Lestari Moerdijat, como una forma de preocupación por aumentar la alfabetización pública.

La entrega de los libros tuvo lugar el jueves en la oficina del Servicio de Biblioteca y Archivos de Kudus Regency, donde estuvo directamente presente el jefe del Servicio de Biblioteca y Archivos de Kudus Regency, Mutrikah.

El jefe del Servicio de Biblioteca y Archivos de Kudus, Mutrikah en Kudus, expresó su gratitud por la ampliación de la colección, que espera aumente el atractivo de la gente para venir a leer a la biblioteca regional.

«Estoy muy agradecido y feliz. Nunca esperé esto antes. La presencia de la señora Lestari Moerdijat es una bendición para nosotros», dijo.

Espera que estos 250 libros puedan aumentar los tesoros de nuestra colección y convertirse en una atracción para los visitantes. Además, muchos pensaban anteriormente que nuestra colección aún faltaba y necesitaba ser renovada.

Mutrikah añadió que su partido también está probando servicios de lectura nocturna para ampliar el acceso público a las instalaciones de alfabetización.

«El primer día hubo unos 15 visitantes, el segundo día aumentó a 16 visitantes. Seguimos intentando mejorar el confort, por ejemplo proporcionando café y agua para que los visitantes se sientan más cómodos leyendo», afirma.

Mientras tanto miembro de la Comisión

«Llegué a Kudus en mi calidad de miembro de la Comisión

Apreció las medidas adoptadas por el Servicio de Bibliotecas y Archivos de Kudus para ampliar el horario de servicio hasta la noche, de modo que esta política abra mayores oportunidades para que la comunidad, especialmente las generaciones más jóvenes, accedan a la lectura y fortalezcan la cultura de la alfabetización.

«Este paso es muy bueno. Los jóvenes ahora tienen un entusiasmo extraordinario por la alfabetización. Con horarios de servicio más largos, pueden aprovechar el tiempo de la tarde para leer y discutir», dice Lestari Mooerdijat.

Lestari también cree que las habilidades de lectura analítica y crítica en la era digital actual son de gran importancia para construir una generación de indonesios listos para enfrentar la visión de una Indonesia dorada en 2045.

«Las bibliotecas no son sólo un complemento, sino la principal necesidad para formar una generación inteligente y con pensamiento crítico. Por lo tanto, todas las partes deben apoyarlas para que las bibliotecas puedan seguir creciendo y convertirse en el centro de las actividades comunitarias en el campo de la alfabetización», afirmó.

Con la incorporación de esta nueva colección, el Servicio de Biblioteca y Archivos de Kudus Regency espera continuar aumentando el interés del público por la lectura y convertirse en un espacio de alfabetización vibrante e inclusivo para todos los residentes de Kudus.

