La Asociación de Caricaturistas de Indonesia analiza la creación de un Museo de Caricaturas en Semarang

Semarang (ANTARA) – La Asociación de Caricaturistas de Indonesia planea establecer un museo de dibujos animados de Indonesia en la ciudad de Semarang, conocida como la capital de los dibujos animados del archipiélago.

«Por qué (se estableció) en Semarang, porque la ciudad de Semarang es la capital de los dibujos animados del archipiélago. Allí se han celebrado muchos festivales internacionales desde 1988 hasta ahora», dijo el presidente del Presidium de la Asociación de Caricaturistas de Indonesia, Abdullah Ibnu Thalhah, durante el Semarang Cartoonfest 2025 en Semarang, Java Central, el sábado.

Según él, el Museo Indonesio de Dibujos Animados se convertirá más adelante en un centro de investigación y documentación de dibujos animados, un espacio creativo para la juventud, el arte y el turismo cultural y un medio de educación pública.

Dijo que hay varios desafíos que enfrenta el mundo de los dibujos animados en Indonesia.

El primer desafío, dijo, es la regeneración de los caricaturistas para atraer a jóvenes interesados ​​en este mundo.

«Esta vieja generación está empezando a declinar, por lo que sus obras deberían conservarse en el Museo de la Historieta para exhibirlas como medio de aprendizaje visual», dijo.

De esta manera, continuó, las generaciones más jóvenes estarán interesadas en unirse y crear juntos.

Otro desafío, afirmó, es el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial.

Admitió que la tecnología de inteligencia artificial hace que sea muy fácil producir trabajo.

Sin embargo, dice, se anima a los caricaturistas a seguir trabajando con sus talentos manuales.

«La inteligencia artificial es bienvenida, pero sólo como medio de inspiración», añadió.

Dijo que actualmente hay alrededor de 300 caricaturistas repartidos en diferentes regiones de Indonesia.

Mientras tanto, el miembro de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, Samuel Wattimena, manifestó su voluntad de apoyar el establecimiento del Museo de la Historieta de Indonesia.

Sin embargo, pidió que quede clara la visión y función de la creación del museo de dibujos animados.

«No seas sólo una colección de obras de dibujos animados. Cuál es la función y la visión», dijo.

Le preocupa que si la función y la visión de crear el museo de dibujos animados no están claras, la red que se construirá tampoco lo estará.

