La ASN de Kudus está obligada a participar en la clasificación de residuos

Kudus (ANTARA) – Los funcionarios estatales (ASN) en Kudus Regency, provincia de Java Central, deben reducir y clasificar los desechos en un esfuerzo por reducir la carga en los sitios de eliminación final de desechos.

El gobierno de Kudus Regency exige que ASN separe los desechos orgánicos de los inorgánicos en el hogar y el lugar de trabajo en su área.

«Además de reducir la producción de residuos arrojados a los vertederos, la clasificación de residuos también aumenta las oportunidades de reciclaje y uso de residuos en productos valiosos», dijo el viernes en Kudus la regente adjunta de Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton.

Dijo que se esperaba que quienes las rodeaban pudieran emular las prácticas de clasificación de residuos de las ASN.

«El regente dijo en su discurso que ASN y OPD realmente promueven la clasificación de residuos. Esto no es sólo para ASN, sino también para estimular la conciencia pública en general», dijo.

Bellinda dijo que el gobierno regional prepararía un mecanismo de presentación de informes para la implementación de la clasificación de residuos por parte de ASN.

«La técnica de denuncia se regulará más adelante, esto se puede hacer a través de informes de cualquier OPD. Lo que está claro es que se trata de una obligación colectiva», dijo.

Dijo que se pedirá a cada organización regional u OPD que garantice que las ADN de su zona cumplan con su obligación de clasificar los residuos.

«Más adelante discutiremos esto más a fondo, incluido el tema de las sanciones. Lo que está claro es que este compromiso debe hacerse juntos en aras de un mejor medio ambiente», afirmó.

El gobierno de Kudus Regency también planea implementar políticas respetuosas con el medio ambiente al llevar a cabo actividades en las oficinas del gobierno regional a partir de 2026.

Además de fomentar la reducción y clasificación de desechos, el gobierno de Kudus Regency construirá instalaciones para procesar los desechos en combustible.Rechazar combustible derivado/RDF) para solucionar el problema de residuos en la zona.

Estos esfuerzos se llevaron a cabo luego de las sanciones administrativas impuestas al gobierno de Kudus Regency con respecto a la gestión de un sitio de eliminación final de desechos que no cumple con las normas en la aldea de Tanjungrejo, distrito de Jekulo.