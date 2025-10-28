La apertura de información del gobierno de Purbalingga Regency ha recibido el reconocimiento de KIP Central Java

Purbalingga (ANTARA) – La Comisión Provincial de Información (KIP) de Java Central aprecia la apertura de la información pública del gobierno de Purbalingga Regency (Pemkab), que logró una puntuación promedio de 99,75 en las actividades de visita y verificación de la Evaluación de Monitoreo de la Apertura de la Información Pública (Monev) de 2025.

La visita encabezada por el vicepresidente de KIP de Java Central, Setiadi, a la sala de operaciones Graha Adiguna, complejo de la Secretaría Regional de Purbalingga, el martes, incluyó la verificación fáctica del Cuestionario de Autoevaluación (SAQ) del Oficial de Gestión de Información y Documentación (PPID) de la Agencia Pública del Gobierno de Purbalingga Regency.

«Así que el valor promedio acumulado de visitas es 99,75», dijo Setiadi, vicepresidente de KIP Central Java.

Dijo que KIP Central Java no sólo evalúa sino que también ayuda a que la divulgación de información en Purbalingga sea más óptima.

La adecuada divulgación de información, dijo, repercutirá en la mejora de la calidad de los servicios públicos en todas las Organizaciones de Unidades Regionales (OPD).

El regente de Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, dijo que los esfuerzos del gobierno del distrito para mantener su título como distrito informativo e innovador no se centraban solo en obtener calificaciones, sino en ofrecer beneficios reales a la comunidad.

“Nuestros esfuerzos por alcanzar el título de agencia pública informativa e innovadora no sólo persiguen valores sobre el papel, sino que también garantizan que estos logros tengan realmente un impacto real en la sociedad”, afirmó.

En esta ocasión, el Asistente Administrativo General Interino del Secretario Regional de Purbalingga, Ato Susanto, explicó que la gestión de la información pública en 2025 se logrará a través de la misión Purbalingga BARU, que es reactivar la economía popular, acelerar el desarrollo de infraestructura sostenible, reformar la burocracia y los servicios públicos y priorizar la calidad de los recursos humanos.

Según él, el gobierno de Purbalingga Regency ha desarrollado varios servicios públicos digitales, como la aplicación Dr. ePasien. Hospital Goeteng Taroenadibrata, licencias de presentación única en línea (OSS), el canal de quejas Lapor MasBup, la encuesta de satisfacción de la comunidad de Avukat, así como páginas de transparencia en 30 OPD, 18 subdistritos, 22 centros de salud comunitarios, 15 subdistritos, 138 aldeas y una página principal de PPID.

Aparte de eso, el gobierno regencia también está fortaleciendo la transparencia del desarrollo a través del lema “Alus Dalane, Kepenak Ncodene” con el apoyo de la aplicación Smart DPU que muestra datos de infraestructura pública y está integrada con canales de quejas públicas.

«Casi todos los servicios públicos en Purbalingga han sido digitalizados. Este sistema ayudará a acelerar las respuestas y garantizará la transparencia del desempeño del gobierno», dijo.

Ato dijo que el gobierno de Purbalingga Regency ha asignado 7.700 millones de IDR para apoyar las actividades de divulgación de información y actualmente está redactando un Reglamento Regional sobre Apertura de la Información Pública y un Reglamento Regente sobre Estándares de Servicio de Información Pública para la Administración Pública.

