La aldea en Boyolali se refería a los padres a convertirse en un oficial de ceremonia del aniversario de la República de Indonesia.

BOYOLALI (Antara) – Una de las aldeas en Boyolali Regency, Central Java, Exact Tlawong Village, RT 01/RW 01, Saint District se refería a los padres a convertirse en el 80 cumpleaños de la República de Indonesia.

El presidente del RT 01 -Muslim al margen de la actividad el domingo dijo que la participación de los padres como oficiales ceremoniales para promover un sentido de nacionalismo para toda la comunidad.

Dijo que aunque los oficiales ya no eran jóvenes, todavía querían realizar bien sus deberes.

Parece que algunos usan ropa roja y blanca. Además, también hay personas que usan uniformes escolares.

Al igual que los demás, la ceremonia también se llenó de leer el texto de la proclamación y la conmemoración de los segundos de la proclamación. Según Muslim, la idea de organizar la ceremonia del 17 de agosto fue iniciada por juventud.

«El entrenamiento se realizó anteriormente, aunque la preparación fue ajustada, pero Alhamdulillah, la ceremonia fue bien», dijo.

Uno de los participantes de Sri Hidayati admitió que estaba entusiasmado por participar en la ceremonia de la bandera. Según él, la ceremonia de la bandera es sinónimo de escuelas y agencias gubernamentales.

«El problema es que los ciudadanos comunes rara vez visitan y asisten a la ceremonia de la bandera. Esto es importante promover un sentido de nacionalismo entre los residentes», dijo.