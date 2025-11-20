La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, destacó la mitigación de desastres

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, enfatizó la importancia de la gestión de desastres para hacer frente a las peores situaciones de desastres naturales. Por esta razón, pidió a todas las Organizaciones Regionales de Dispositivos (OPD) relevantes y a todas las partes que trabajen juntas asumiendo la peor situación.

«Todavía tenemos que estar preparados para llevar a cabo ayuda en casos de desastre, nuestra suposición es la peor situación, la peor situación. Así que si ocurre la peor situación, estamos listos», dijo Agustina mientras presidía la Reunión de Coordinación (Rakor) del Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) sobre Preparación para Desastres en la Sala Lokakrida del Ayuntamiento de Semarang el miércoles (19/11).

El alcalde destacó la importancia de leer y anticipar las previsiones meteorológicas del BMKG hasta finales de año, ya que la mayoría de los desastres se producen debido a las fuertes lluvias.

“Por lo tanto, nuestra principal tarea es leer los pronósticos de precipitaciones que se producirán hasta diciembre”, dijo Agustina.

También instruyó al Departamento de Obras Públicas (PU), Disperkim y BPBD a preparar mapas detallados de las áreas afectadas basadas en inundaciones anteriores, incluidos subdistritos, subdistritos y RW. Este mapeo tiene como objetivo crear el peor de los casos y establecer un plan de mitigación integral.

Pidió que esta vez la gestión de desastres también tuviera un impacto matizado en la imagen de la infraestructura.

«La gente se pregunta constantemente que la ciudad de Semarang tiene mucho dinero. Se nos dice que sigamos pagando impuestos, pero el problema de las inundaciones nunca se ha resuelto. Por eso pido que la mitigación de desastres esta vez también tenga un impacto matizado en la infraestructura», dijo.