La alcaldesa Agustina está orgullosa de que Semarang sea sede de la Convención Nacional de la JCI Indonesia

Semarang (ANTARA) – La alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng, expresó su agradecimiento por la confianza brindada a la ciudad de Semarang para albergar la Convención Nacional JCI Indonesia 2025, un prestigioso evento anual que reúne a jóvenes líderes nacionales e internacionales.

Así lo transmitió el alcalde cuando pronunció un discurso ante los participantes de la Convención Nacional de la JCI Indonesia en el Padma Hotel Semarang el jueves (16/10).

A la actividad, que tuvo lugar los días 15 y 17 de octubre de 2025, asistieron delegados de 16 capítulos de la JCI Indonesia, así como representantes de ocho países amigos, entre ellos Japón, Singapur, Filipinas, Corea, Tailandia, India, Malasia y Bangladesh.

JCI (Junior Chamber International) es una organización juvenil global fundada en 1915 y ahora activa en más de 120 países, compuesta por jóvenes profesionales de entre 18 y 40 años.

Agustina enfatizó que la presencia de estos jóvenes líderes marcó un nuevo espíritu en la construcción de cooperación entre sectores y entre países.

“Hoy vemos que el futuro lo moldea una generación joven que cree que el cambio comienza con pequeñas acciones que tienen un gran impacto”, afirmó el alcalde.

El alcalde también destacó el importante papel de los jóvenes a la hora de afrontar los desafíos de una era cada vez más compleja.

Según él, la digitalización, la inteligencia artificial, la economía verde y el emprendimiento social son grandes oportunidades para que la generación joven innove.

«Los jóvenes de hoy no sólo buscan ganancias, sino que también quieren que sus negocios generen beneficios sociales. Este es el espíritu que también estamos desarrollando en la ciudad de Semarang», añadió.

El gobierno de la ciudad de Semarang, continuó el alcalde, sigue comprometido a brindar a la generación joven espacio para innovar y crecer de manera sostenible.

Consideró la presencia de la JCI Indonesia en Semarang como un impulso importante para fortalecer la red de líderes jóvenes con carácter e impacto.

. “La colaboración entre el gobierno, el sector privado y comunidades como la JCI es clave para producir futuros líderes, líderes que sean inteligentes, empáticos y colaborativos”, enfatizó.

El alcalde también dio la bienvenida a los delegados internacionales y los invitó a disfrutar de la belleza y diversidad cultural de la ciudad de Semarang.

“Bienvenidos a Semarang, una ciudad llena de historias, sabores y oportunidades”, dijo al cerrar su discurso.

Con el espíritu de un ‘Liderazgo orientado a un propósito, poderoso e impactante’, Agustina espera que la Convención Nacional de la JCI Indonesia de 2025 pueda convertirse en un foro para el nacimiento de líderes jóvenes que estén listos para traer un cambio real a la nación y al mundo.

También se espera que este evento fortalezca la posición de Semarang como ciudad creativa y colaborativa que continúa brindando espacio para el crecimiento de grandes ideas de manos de jóvenes indonesios.

Durante la convención, los delegados participarán en diversas agendas como el informe de actividades de la JCI Indonesia 2025, la elección de la junta nacional de la JCI Indonesia 2026, la discusión de los estatutos y regulaciones de la organización, así como el Business Matching Event que reúne a jóvenes emprendedores con inversionistas y socios de cooperación.