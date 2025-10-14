La Agencia del Banco de Tierras gestiona 16 hectáreas de tierra en Java Central

Semarang, Java Central (ANTARA) – La Agencia del Banco de Tierras gestiona 16 hectáreas de tierra en varios lugares de Java Central, que serán designadas para intereses estratégicos nacionales.

Perdananto Ariwibowo, adjunto de Planificación Estratégica y Adquisición de Tierras de la Agencia del Banco de Tierras en Semarang, Java Central, explicó el lunes que la fuente de las tierras gestionadas proviene de tierras abandonadas y tierras liberadas de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.

«En Java Central, el uso es de aproximadamente 16 hectáreas. No requiere energía, sí, pero el Banco de Tierras es una función estatal para optimizar el uso de la tierra», dijo después de firmar el MoU entre el Banco de Tierras y la Universidad Diponegoro (Undip) Semarang.

Según él, parte de las 16 hectáreas de terreno en Java Central gestionadas por la Agencia del Banco de Tierras se utilizan para viviendas para personas de bajos ingresos (MBR), como en Kendal Regency.

«En Java Central, en promedio, obtenemos tierras de tierras abandonadas o de procesos de eliminación. Parte de ella la utilizamos para viviendas de bajos ingresos. Por lo tanto, también es para fines sociales», explicó.

Enfatizó que todas las tierras administradas en Java Central tienen el estatus de derechos de uso de construcción (HGB), a diferencia de aquellas fuera de Java donde el estatus sigue siendo el de derechos de uso de construcción (HGU).

«Fuera de Java hay HGU para la agricultura y las plantaciones. Sin embargo, en Java Central todos son HGB», dijo.

En total, dijo, la Agencia del Banco de Tierras gestiona actualmente 34.600 hectáreas de tierra repartidas en unas 20 provincias.

En el futuro, dijo, la Agencia del Banco de Tierras ampliará las sinergias con varias partes para apoyar la justicia agrícola y los intereses sociales.

«Estamos tratando de lograr una cooperación sinérgica con las partes interesadas para que la función del Banco de Tierras pueda ser más amplia. Proporcionar tierras para la justicia, el interés público y las reformas sociales y agrarias», dijo.

Mientras tanto, Eni Setyosusilowati, jefe del Departamento de Auditoría y Resolución de Disputas de la Oficina Regional ATR/BPN de la provincia de Java Central, dijo que la tierra en Java Central administrada por la Agencia del Banco de Tierras se distribuye en cuatro distritos, a saber, Batang, Brebes, Kendal y Semarang.

“Este terreno fue adquirido de terrenos con derechos anteriores, terrenos abandonados, terrenos emergentes y terrenos liberados por el titular del derecho, entre otros”, dijo.

Hizo hincapié en que el gobierno no se apoderó unilateralmente de la tierra, sino que se recaudó a través de mecanismos legales en apoyo de intereses nacionales como el desarrollo, la inversión y la educación.

«Este Banco de Tierras es una organización sin fines de lucro, no forma parte del Ministerio ATR. Sin embargo, su función es estratégica. Porque recolecta tierras que luego pueden ser utilizadas para fines públicos, como la construcción de un aeropuerto en IKN o viviendas públicas en las regiones», dijo.

Dio el ejemplo del uso de la tierra en el Banco de Tierras tras la liberación de derechos en Batang Regency otorgados a Undip para el desarrollo de instalaciones educativas, a saber, programas de estudio fuera del campus principal (PSDKU).

«En Java, la tierra es limitada. En promedio, la tierra que se puede recolectar es pequeña porque ya está muy utilizada. Sin embargo, seguimos animando a todas las regiones a contribuir», afirmó.

