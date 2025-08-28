La administración de la ciudad de Pekalongan recuerda un estilo de vida saludable para prevenir TB

PEKALONGAN (Antara) – El gobierno de la ciudad de Pekalongan, Java central, recordó a las personas que mantuvieran un estilo de vida saludable abriendo diligentemente la puerta y la ventana de la casa todas las mañanas para que la luz solar entrara y usara máscaras como un intento de prevenir la tuberculosis (TB) (TB).

«Esta enfermedad infecciosa puede afectar a todos, desde niños, adultos hasta ancianos», dijo el viernes el jefe de la oficina de salud de la ciudad de Pekalongan, Budiyanto.

Según él, su partido encontró alrededor de 560 nuevos casos de tuberculosis hasta agosto de 2025.

«Es por eso que no solo nos enfocamos en reducir el número de casos de tuberculosis, no solo en el tratamiento de los pacientes, sino que también hacemos terapia de prevención para los miembros de la familia que viven en la misma casa con los pacientes», dijo.

El que estuvo acompañado por el gerente del programa de tuberculosis, Indayah Dewi Tunggal, dijo que el servicio de detección temprana de la tuberculosis actualmente había vuelto a la normalidad después de que anteriormente estaba limitado por la disponibilidad de tarjetas de investigación de esputo.

«A través de la detección temprana de la tuberculosis, se espera que acelere el descubrimiento de los casos mientras rompa la cadena de transferencia de esta enfermedad», dijo.

Explicó que la tuberculosis podría tratarse, pero era más importante tomar precauciones y si experimentar síntomas de tos a largo plazo para consultar inmediatamente con los Puskesmas.

La condición de una casa sana, un cielo suave y la luz solar puede entrar, y el entorno que se mantiene, dijo, también ayudará a romper la cadena de transferencia de tuberculosis.

«Con la detección que todavía se intensifica y la conciencia para proteger el medio ambiente, se espera que la propagación de la tuberculosis pueda reducirse para que las personas puedan vivir más saludables y productivamente», dijo.