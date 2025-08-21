La administración de la ciudad de Pekalongan lleva a cabo la detección temprana de la lepra

PEKALONGAN (Antara) – El Gobierno de la Ciudad de Pekalongan, Java central, ha llevado a cabo una detección temprana al involucrar la prevención y el exterminio de enfermedades (P2P) en 14 Puskesmas y marcos para la salud pública.

El jefe de la oficina de salud de la ciudad de Pekalongan, Slamet Budiyanto en Pekalongan, dijo el jueves que su partido estaba dirigido a que las 350 personas de cada Puskesma en 700 personas pudieran investigar.

«A partir de esta actividad, 35 personas fueron identificadas como lepra. Todos los pacientes identificados se centraron directamente en los Puskesmas para futuras investigaciones y tratamiento médico», dijo.

Según él, los residentes pensaron que la lepra era solo una enfermedad de la piel normal, como el eccema, aunque después de investigar los oficiales con encuesta de la aldea rápida resultó que fueron detectadas por la enfermedad.

«Incluso cuando detectamos, hay personas que han alcanzado la etapa de discapacidad en la vejez, porque los pacientes nunca se han controlado contra la enfermedad», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la División de la División de Dita Ratnasuri dijo que los hallazgos promedio de los pacientes con lepra provenían del medio ambiente con trastornos sanitarios insuficientes y la baja aplicación del comportamiento de vida limpia y saludable.

Además, debido al caso de transferencia de una familia en una casa, dijo, especialmente si hay miembros de la familia que sufren de lepra sin tratamiento.

«La lepra se puede transferir a través del contacto físico o la caída de los pacientes que no son tratados. Por eso, si los miembros de la familia están determinados con lepra, es muy importante hacer una investigación extensa de todos los residentes de la Cámara y la administración de medicamentos con el contacto cercano del paciente como medida de precaución», dijo.

Lea también: Conciencia dugal de la lepra, Ksmhi Perdoski tiene una escritura de artículo