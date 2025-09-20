La administración de la ciudad da precios ambientales durante el día contenido en el mundo

TEGAL (Antara) – La Ciudad de Tegal Growd agradece a las empresas, las organizaciones de equipos regionales (OPD) y Kelurahan por sus contribuciones en el mantenimiento de las redes ambientales y la sostenibilidad.

Este precio se presentó en una serie de actividades de manzana para limpiar el Día Mundial de Cleane Up (WCD) 2025 que se celebró en el Bosque de la Ciudad de Kraton el sábado.

El Secretario Regional de la Ciudad de Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, quien representa a Tegal Burgemeester Dedy Yon Supriyono, ha otorgado el premio a los ganadores de la competencia de limpieza y gestión del parque, acompañado por el jefe de la ciudad de Tegal PKKK Mobistono.

Esto es seguido por una lista de precios ambientales Tegal City 2025:

Competencia Cuidando el parque Inter -Village

Campeón 1: Kelurahan Slerok

Campeón 2: Village de Muarareja

Campeón 3: Debong Kulon Village

Experiencia: podio, podio, anillo, tonon

Inter -Business Park Competition/Entidad comercial

Campeón 1: RSUI Hope, 2do lugar: Balai Yasa, Campeón 3: Pt. Ciputra óptimo

Esperanza: Kardinah Regional Hospital, Pt. Barata Indonesia, Pt. ASFAFER ABADI JAYA

Oficina de Medio Ambiente -Competencia de Netheid/OPD

Campeón 1: Distrito Sur de Tegal, Campeón 2: Servicio Ambiental, Campeón 3: Margadana Puskesmas

Esperanza: DPMPTSP, Puskesmas Tegal Barat, oficina de salud

Basura Kelurahan mandiri, a saber, Margadana Village y Debong Kulon Village

En sus comentarios, el alcalde de Tegal enfatizó que este precio no era solo una forma de reconocimiento, sino también el más ligero del entusiasmo para seguir innovando en la gestión de residuos y la retención ambiental. También invitó a toda la comunidad a hacer la limpieza como una cultura compartida para realizar una ciudad de Tegal limpia, saludable y sostenible al objetivo de «ciudad de desechos cero» en 2029.

«La limpieza no es solo responsabilidad del gobierno, sino nuestra responsabilidad compartida», dijo.

Esta campaña simultánea de limpieza se convirtió en un impulso importante para que la ciudad de Tegal fortalezca la cooperación entre el sector sectorial y construya la conciencia colectiva de la importancia de un entorno limpio y saludable.