La absorción de la Sagrada APBD 2025 alcanzó el 52.34 por ciento

KUDUS (Antara): la absorción de la APBD 2025 en todas las organizaciones de equipos regionales (OP) en Kudus Regency, Java central, hasta el 31 de agosto de 2025 del presupuesto total de RP2.63 billones, absorbido por Rp1.38 billones o 52.34 por ciento.

«El presupuesto de Rp2.63 billones incluye gastos operativos en los que existen gastos para empleados y gastos en bienes y servicios, así como subsidios de Rp1.9 billones, gastos de capital de RP364.41 mil millones, gastos inesperados de Rp.23 mil millones y transferencia.

Según los datos de una serie de OPD, dijo, alcanzó la absorción más alta del 81.13 por ciento, mientras que otros varían entre el 71.70 por ciento al más bajo en el 13.32 por ciento. Sin embargo, los últimos datos pueden ser más altos.

Reveló la apariencia que llevó a cabo la mayor absorción, a saber, el servicio social, el empoderamiento de las mujeres, la protección infantil, el control de la población y la planificación familiar. Mientras que la más baja de las obras públicas y la oficina de planificación espacial.

Aunque la absorción presupuestaria hasta finales de agosto de 2025 no ha sido la mitad, varios OPD han llevado a cabo actividades físicas.

De modo que la realización de la absorción del presupuesto puede usarse como un punto de referencia que la implementación de programas de desarrollo en la regencia de Kudus no se ha llevado a cabo, porque la realización financiera no es la realización física de la actividad, por lo que debe esperar hasta finales de año.

Los proyectos físicos que se ejecutan entre ellos en el Ministerio de Educación Juvenil y Deportiva comenzaron a completar la reparación de los edificios escolares. Mientras que el Hospital Regional de Kudus también ha implementado los proyectos de construcción IGD y Ponek. El Dr. Lookmono Hadi, y el Handelsbureau también ha llevado a cabo la mejora de los mercados tradicionales.

Mientras que la oficina de salud de Kudus Regency también ha realizado mejoras en los Puskesmas y los Archivos y la Oficina de la Biblioteca de Kudus también ha llevado a cabo la construcción de la construcción de instalaciones de servicio de la biblioteca Regency Public.

Mientras tanto, para reconstruir el mercado de bienes usados ​​de Kudus (babe), todavía está esperando cargar documentos en la unidad de trabajo para la compra de bienes y servicios de la Secretaría Regional Sagrada que está dirigida esta semana.

El Secretario Regional de Kudus Regency Revlisianto Subekti reveló la necesidad de aceleración de la grabación, de modo que la comunidad sintió inmediatamente los beneficios de la APBD.

«En contra de la apariencia, cuya realización de la absorción presupuestaria aún es baja, esperamos que haga un esfuerzo de aceleración de inmediato para no apilar al final del año», dijo.

El jefe interino de la oficina de Kudus Purp Harry Wibowo reveló que la absorción presupuestaria ahora ha sido un desarrollo del 7 por ciento al 20 por ciento, en comparación con los datos de absorción en agosto de 2025.

