La abogada de extensión de Java Central Kemenkum Bina Kadarkum y Posbankum Desa en Kendal

SEMARANG (Antara) – El equipo de extensión del Ministerio de Derecho Central de Java (Kemenkum) ofrece orientación a la familia de concientización legal (Kadarkum) y la socialización de la asistencia legal Post (Posbankum) en la aldea de Kadilahu, distrito de Kangkung, regencia de Kendal.

Ministerio de Java Central de Experto Social Extensión Legal El candidato al candidato Nurchhalimah cuando fue orador en la supervisión y la socialización en Kendal el martes, lo que enfatiza la importancia de la presencia de Posbankum a nivel de la aldea y aldea.

«Con el Posbankum, se espera que los problemas y disputas en la aldea o el nivel inferior se resuelvan por deliberación», dijo.

Según él, Posbankum no solo es una cuestión de resolución de disputas, sino también esfuerzos para construir una cultura legal pacífica y honesta.

Posbankum, continuó, estaba presente para acercar los servicios legales a la comunidad, para ofrecer un espacio de asesoramiento legal y convertirse en un medio para resolver problemas a nivel de aldea de manera rápida y efectiva.

Hizo hincapié en que el Ministerio de Derechos estaba dedicado a expandir la red legal de conciencia legal y el acceso fortalecido a la justicia en la región central de Java.

«Esta es una prueba de la dedicación del Ministerio de Derechos y Cooperativas en Java Central al expandir la existencia de una aldea de concientización legal y la creación de Posbankum», agregó.

Mientras que el jefe de la aldea de Kadilugu Ida Fitriana expresó su aprecio por la iniciativa del Ministro de Derecho y Derechos Humanos de Java Central en la presentación de la educación legal a nivel de la aldea.

Espera que promover la conciencia legal de la ley en el pueblo de Kadiluu pueda agregar información y conciencia legal, para que la comunidad pueda comprender sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

Leer también: Kemenkum Central Java Sidak BHP Semarang