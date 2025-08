Kur Bri trajo a Tommy como proveedor de alimentos animales de Ponorogo

PONOROGO (Antara) – Con una fuerte determinación y confianza en el financiamiento bancario, Tommy Wavolta, un residente de Jetis Hamlet, Village de Plancungan, distrito de Slahung, Ponorogo, Java Oriental, demuestra que el crédito comercial de BRI People (Kur) puede ser un camino.

Junto con su esposa, Dwi Eli Ernwati, Tommy ahora está construyendo un negocio de alimentación agrícola Dara, que puede ofrecer las necesidades de los agricultores fuera de la región.

El comienzo de la historia no siempre es flexible. Tommy quiere comenzar una empresa independiente en 2018. Pero el capital limitado es un muro de barrera. Hubo oportunidades cuando conocía a Kur de Bri.

Con coraje, Tommy solicitó un préstamo y capital que el punto de partida fue para el éxito de su viaje de negocios.

«Al principio realmente no tenía capital. Aunque quería mi propia compañía, hasta que finalmente me presentaron a Kur Bri», recuerda.

Originalmente tenía una compañía de gas GLP que todavía se está ejecutando hasta ahora y las granjas de pollos súper javanesas se extienden casi 5 años antes de ver una mayor oportunidad en otros sectores de ganado.

Tommy vio otras oportunidades y decidió en 2021 cambiar al desarrollo de una compañía de granja de cabras a partir de 4 como un medio para aprender sobre el mantenimiento de las cabras hasta ahora cuando el total alcanzó casi 60 colas.

Pero surgen nuevos desafíos con respecto a la disponibilidad de alimentos adecuados y asequibles.

«Mantener más y más cabras, la alimentación se está volviendo más difícil. Así que estoy pensando en hacer mi propio feed», dijo.

Junto con su esposa, Tommy comenzó a experimentar para hacer comida para animales. La materia prima proviene de los desechos de la industria alimentaria, como la pulpa de tofu que han traído de Bekasi, así como Unok o Gamblong de Lampung y otros materiales importados de East -Java. Onggok es un desperdicio de procesamiento de tapioca que es rico en carbohidratos, adecuados para alimentación animal.

«Una vez traído a Lampung OnGugok puede ser un máximo de 35 toneladas, y en un mes al mes de envío. El tofu también es de un mes a 25 toneladas», dijo Dwi Eli Ernwati.

Además de estas materias primas, también trae ingredientes alimentarios de los desechos de producción de la región este -java para alcanzar 20 toneladas por mes. Los productos procesados de Dara Farm son ahora un pilar de muchos criadores en Ponorogo, Madiun a Pacitan. Los alimentos hechos por Tommy se pueden usar para diferentes tipos de ganado, desde aves de corral, cabras, ovejas, vacas.

La producción promedio de alimentos alcanza 15 toneladas por mes, que es respaldada por dos empleados permanentes y el personal suelto a medida que aumenta el volumen de trabajo, especialmente al cargar y descargar materias primas.

Tommy no solo produjo alimentos fermentados, y también plantó hierba de elefante y otros alimentos para satisfacer las necesidades de los alimentos, incluso para poder venderlo para cumplir con los requisitos de los criadores alrededor de Ponorogo.

Dara Farm ahora se ha convertido en una empresa integrada que utiliza el potencial local y el desperdicio de alimentos desde fuera de la región.

Según Tommy, el éxito de su empresa no puede separarse del apoyo de capital de Kur Bri. «Sin Kur Bri, podría no poder comenzar un negocio. Ese préstamo me ayuda a dar un paso», dijo.

Ahora Tommy no dejó de soñar. Se esfuerza por tener una fábrica de alimentación de animales con su propia marca para llegar al mercado en general.

«Quiero mi propia marca de alimentación. Para que los productos de Dara Farm sean cada vez más conocidos», dijo con entusiasmo.

La historia de Tommy Wavolta es una prueba clara de cómo Kur Bri no solo es un préstamo, sino que puede ser la puerta del éxito. De la capital limitada, Tommy es ahora uno de los empresarios de pruebas de ganado en Ponorogo y sus alrededores.

En una ocasión separada, el director de Bri -Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que Bri continuó mostrando su dedicación en la implementación de ASTA CITA para apoyar el crecimiento económico nacional a través de la distribución del crédito comercial de las personas (KUR).

Con el acceso más amplio al financiamiento a través de Kur, cada vez más empresas pueden crecer, desarrollar y contribuir a apoyar la resiliencia económica nacional.

Hasta el final del segundo trimestre de 2025, Bri Kur había distribuido Rp83.88 billones, o equivalente a 47.93 por ciento de este año de RP175 billones.

Esta distribución se lleva a cabo mientras se mantiene la calidad del financiamiento. Se alienta a Kur Bri como una solución financiera para que los empresarios de MIPYME fortalezcan la capacidad comercial y fomentaran el crecimiento económico en diferentes sectores.