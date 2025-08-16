Kujari Semarang City monitorea la distribución de RP. 25 millones por RT

SEMARANG (Antara) – La oficina de Semarang City City (Kujari) está lista para supervisar la distribución y el uso de la asistencia operativa de RP. 25 millones por vecindario (RT) del gobierno local.

«Hay una carta del alcalde de Semarang a la Oficina del Fiscal Público con respecto a la ayuda para ofrecer ayuda sobre la utilidad operativa de Rp25 millones para cada RT», dijo el jefe de la sección de inteligencia de la ciudad de Semarang, Cakra Budi Hartanto en Semarang, sábado.

Según él, la oficina del fiscal todavía está estudiando y estudiando la solicitud del gobierno de la ciudad de Semarang.

Explicó que esencialmente hay dos partes preocupadas por la supervisión del uso del dinero del estado, a saber, los aspectos de la prevención y la acción.

El aspecto preventivo se realiza mediante ayuda y asesoramiento legal, mientras que el aspecto de la acción se realiza al monitorear el proceso de pago, uso y responsabilidad.

«Existe el potencial de vulnerabilidad para las desviaciones en el uso del presupuesto para la ayuda operativa», dijo.

Todos los mecanismos para presentar y buscar ayuda operativa, continuó, refiriéndose a la regulación del alcalde de Semarang número 32 de 2025 con respecto a las pautas para ofrecer ayuda operativa para RT y RW.

Es por eso que recordó a los gerentes de RT en la ciudad de Semarang que utilizara la asignación de fondos operativos de acuerdo con su designación y debe estar justificada.

Anteriormente, el gobierno de la ciudad de Semarang ha asignado ayuda operativa de RP. 25 millones por cada RT por año.

El Ayuntamiento de Semarang señaló que había 10.628 RT que habían presentado ayuda operativa en 2025.

