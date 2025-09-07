Kudus tiene 17 gama de servicios de expandir de Kitchen MBG

KUDUS (Antara): la implementación del Programa Nutritioso Free Nutritious (MBG) en el regencia de Kudus, Java central siempre es un líder porque el número de cocinas MBG también ha aumentado, lo que actualmente ha propagado 17 cocinas de Mbg en varios distritos en Kudus.

«O las cocinas de 17 mbg o la Unidad de Servicios de Fulfilamiento de Nutrición (SPPG), hay 15 cocinas en funcionamiento, mientras que dos cocinas todavía están preparadas para las operaciones», dijo el comandante de Kodim 0722/Kudus, el Coronel Inf Hermawan Sceya Budi en Kudus, el domingo.

Aunque el número solo aumenta unas pocas cocinas desde el principio, dijo, Kudus Regency todavía necesita más, porque los resultados de cálculo anteriores requieren hasta 80 cocinas SPPG.

Con tanto número de SPPG, se espera que todos los beneficiarios puedan servir, que van desde Paud, Kindergarten, Primaria, secundaria hasta estudiantes secundarios y equivalente en la regencia de Kudus.

Aunque se logra un número estimado de objetivos que 240,000 beneficiarios de diferentes niveles de educación se extienden sobre nueve subdistritos en la regencia de Kudus.

«El interés de los actores comerciales para colaborar con la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) es bastante, porque generalmente se registran de inmediato a través de BGN. Sin embargo, hay fases que deben asumirse, incluida la satisfacción de los requisitos», dijo.

En junio de 2025 se estableció que el nuevo Kudus Regency tenía cinco cocinas MBG repartidas en varios distritos.

Las cinco cocinas MBG, a saber, SPPG BGN Mitra Japan Pakis, Sppg Kitchen Bgn Mandiri Mandiri Ponpes Al Chalimi Foundation, Sppg Ponpes Nashrul Ummah Kudus, Sppg Bae y Sppg Yayasan.

La presencia de una nueva cocina MBG en Kudus Regency, también absorbe bastantes vacantes porque cada cocina requiere un máximo de 50 empleados.

