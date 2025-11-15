Kudus se centra en el Festival Familia Saludable 2025 para ayudar a reducir el retraso en el crecimiento

Kudus (ANTARA) – El gobierno de Kudus Regency, Java Central, tiene como objetivo el Festival Familiar Saludable 2025 reducir la tasa de retraso del crecimiento en Kudus al 3,55 por ciento desde el 4,03 por ciento anterior.

«Además, este Festival de la Familia Saludable se inaugura por primera vez, por lo que también apoya los esfuerzos del gobierno para combatir el retraso del crecimiento en Kudus Regency. De hecho, continúa disminuyendo significativamente ya que actualmente hay 2.145 casos o el 4,03 por ciento del 4,3 por ciento del año pasado», dijo el sábado el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, en la inauguración del «Festival de la Familia Saludable Milklife 2025» en Alun-alun Kudus.

Según él, el retraso del crecimiento no es sólo una cuestión de salud materna e infantil, sino que también es responsabilidad de RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas y las parteras de las aldeas como punta de lanza.

“Gracias a la Fundación Djarum por seguir guiando al gobierno regional”, afirmó.

El regente pretende reducir el porcentaje de retraso en el crecimiento al 3,55 por ciento el próximo año. Si se logra el objetivo, Kudus Regency tiene la oportunidad de recibir incentivos fiscales del gobierno central. Actualmente, Kudus recibe un incentivo fiscal de 6.000 millones de IDR porque ha logrado reducir la tasa de retraso del crecimiento.

“Espero que la responsabilidad social o responsabilidad social corporativa (CSR) Djarum continúa dando prioridad a Kudus hasta su finalización y luego ayuda a otros distritos. «Festivales como éste son extraordinarios porque educan directamente al público sobre estilos de vida saludables», afirmó.

El Festival Familia Saludable 2025 presenta diversos stands educativos, controles de salud gratuitos, simulaciones de higiene ambiental, ejercicios familiares saludables y concursos de posyandu.

Achmad Budiharto, director del Programa de Servicio Social de la Fundación Djarum, destacó el compromiso de las empresas nacidas, criadas y desarrolladas en Kudus para ayudar a crear una generación dorada sin retraso en el crecimiento en 2045.

«Kudus es nuestro hogar. Si Kudus es próspero y próspero, Djarum también lo será. Desde el principio, no queríamos que nuestros empleados, la mayoría de los cuales son madres, contribuyeran a la tasa de retraso del crecimiento. Nuestro objetivo sin retraso del crecimiento,dijo.

Admitió que el camino para abordar el retraso del crecimiento no fue fácil ya que el programa inicialmente se centró únicamente en satisfacer las necesidades nutricionales de las mujeres embarazadas y los niños pequeños, pero eso no fue suficiente.

«Hemos aprendido que el retraso en el crecimiento no tiene que ver sólo con la nutrición, sino también con el comportamiento, el saneamiento, el medio ambiente y la voluntad de la futura novia. Por lo tanto, este festival es a la vez un evento educativo y una simulación sobre cómo mantener limpio el medio ambiente, la importancia de la lactancia materna exclusiva, los controles del embarazo y alentar a las familias a hacer ejercicio activo en lugar de limitarse a jugar con aparatos», afirmó.

Achmad Budiharto también invitó a otras empresas importantes de Kudus, como Pura, PT Sukun, Sinar Indah Kertas (SIK) y otras, a trabajar juntas para ayudar a sus respectivos entornos para que el retraso del crecimiento y otros problemas de salud en Kudus puedan resolverse rápidamente.

Al Festival Familiar Saludable Kudus 2025 asistieron miles de residentes que participaron con entusiasmo en una serie de eventos animados en la plaza Simpang Tujuh Kudus.

A medida que la cooperación entre los diferentes sectores se vuelve cada vez más fuerte, Kudus se muestra cada vez más optimista acerca de lograr familias saludables y la generación dorada de Indonesia para 2045.

