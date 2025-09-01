Kudus Regent recuerda a Asn PPPK prohibido separarse después de recibir el SK

KUDUS (Antara) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris enfatizó que el personal honorario designado como ciudadano del ciudadano (ASN) a través del mecanismo de empleados del gobierno con el Acuerdo de trabajo (PPPK) no puede presentar un divorcio después de recibir una decisión (SK) del nombramiento.

«Debido a que han prometido no presentar un divorcio que cuando ha recibido un salario, aunque es mayor que el cónyuge, no se le permite presentar un divorcio. Si alguien presenta, no será aprobado», dijo al dar un discurso bajo el juramento de la posición y la presentación del campo ASNPPK.

Según él, ASN PPPK, que ya tiene una pareja, ciertamente ha promovido a la familia. Es por eso que los hogares que se construyen se mantienen y mantienen, para no estallar en el medio del camino.

Además de referirse a la familia, el Regente también le recordó a todos los ASP de que mejoraran la disciplina, el rendimiento y la lealtad al realizar sus deberes. Se les pide que se adapten inmediatamente a sus respectivas organizaciones de equipos regionales, tecnología de información maestra y las reglas aplicables.

«Los empleados deben concentrarse, tener cuidado y poder asumir todos los desafíos al servir a la comunidad. Los opders deben verificar sus subordinados para que no sean negligentes. Recuerde que ASN es un modelo a seguir en su entorno, por lo que debe dar un buen ejemplo», ordenó.

Hizo hincapié en que ASN PPPK debe mantener la ética en la comunidad y las redes sociales. Todas las acciones y palabras deben continuar reflejando la dignidad como un aparato estatal, porque una vez que la comunidad se puede visitar a través de plataformas de redes sociales.

«Sea un ejemplo en sus respectivos entornos, desde el nivel RT hasta RW. Demuestre que usted es la cabeza de lanza del gobierno. Si el rendimiento es bueno, todos los problemas pueden resolverse», dijo.

También invitó a todos los ASN PPPK a trabajar duro, leal y a dar prioridad a los intereses de la comunidad.