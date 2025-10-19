Kudus Regent invita a ASN a comprar en mercados tradicionales

Kudus (ANTARA) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris implementó inmediatamente un programa de compras para empleados estatales (ASN) en supermercados y mercados tradicionales como un esfuerzo por galvanizar la economía de la comunidad en medio de la disminución del poder adquisitivo.

«Este programa de compras en supermercados y mercados tradicionales irá seguido de una circular dirigida a todas las Organizaciones Regionales de Electrodomésticos (OPD) para informar a ASN en apoyo de los esfuerzos del gobierno regional para mejorar el crecimiento económico regional», dijo cuando se reunió el domingo al margen de las actividades para comprar diversas verduras y alimentos de algunos comerciantes en el mercado Kaliputu, distrito de Kota, Kudus Regency.

Sam’ani espera que ASN pueda reservar al menos 50.000 IDR para comprar todos los viernes en los supermercados más cercanos a donde viven o en los mercados tradicionales de sus respectivas zonas.

Según él, el ciclo económico a nivel de los pequeños comerciantes y del mercado de personas será más dinámico si participan todas las ADN.

«Al movilizar a todas las ASN, esperamos que la economía avance a nivel de base», dijo.

Agregó que también se evaluará la implementación del programa para ver el alcance de su impacto en el crecimiento económico regional.

«Más adelante evaluaremos si el programa de compras de ASN en los supermercados o en los mercados tradicionales puede estimular el crecimiento económico en Kudus o no», dijo.

Sam’ani dice que las compras se pueden hacer los viernes por la mañana después del horario laboral o de acuerdo con las actividades de ASN.

«Por ejemplo, si hacen ejercicio por la mañana mientras pasan por el mercado, está bien comprar. Más tarde, la comida se puede dar a la gente que la necesita, también se la pueden llevar a casa, es decir, a los amigos de ASN», dijo.

Cuando se le preguntó si este programa era obligatorio o simplemente una convocatoria, Sam’ani dijo en tono relajado, «Fardu kifayah», al tiempo que enfatizó que quería que este movimiento se convirtiera en una conciencia colectiva para ayudar a los pequeños comerciantes.

Para dar un ejemplo de ASN, Sam’ani junto con Forkopimda pasaron por el mercado de Kaliputu y compraron diversos productos que iban desde verduras, plátanos, cocos hasta otras necesidades del hogar. Todos los comerciantes tienen la misma oportunidad de comprar Rp. 50.000.

Suliyana, una de las comerciantes de hortalizas, admitió que estaba agradecida por la política de ASN de tener que comprar en los mercados tradicionales, que últimamente están desprovistos de visitantes.

«Es de esperar que la política del Kudus Regent pueda impulsar el progreso de los mercados tradicionales de Kudus», dijo.