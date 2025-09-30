Kudus Regent asegura que la infraestructura del control del agua esté en un estado seguro

KUDUS (Antara) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris enfatizó que la infraestructura de control del agua en Kudus Regency, Java Central está en un estado seguro y está listo para ser utilizado para enfrentar la temporada de lluvias.

«Hemos confirmado esto después de haber calificado los estanques de retención de tanggulangin y teca con la región del río Pemali Juana (BBWS) y la oficina de fines de kudus, hoy (30/9)», dijo en Kudus el lunes.

También proporcionó la función suave de la bomba, el flujo de agua y la condición física de la infraestructura como un paso de mitigación de desastres de inundación.

Según los resultados de la verificación, dijo, el drenaje actual de agua todavía está registrado por menos de 200 metros cúbicos por segundo, de modo que el control de energía se realiza lo suficiente manualmente, sin que se necesite la bomba.

«Siempre nos aseguramos de que la viabilidad de la infraestructura. Si hay un dique que experimenta inclinado o agrietado, se reparará inmediatamente para no causar vulnerabilidad», dijo.

Dijo que el estanque de retención de teca ahora funciona al 100 por ciento y está listo para ser optimizado como una de las instalaciones de control de inundaciones en la región de Kudus.

Además, su partido trabaja con BBWS para garantizar que otras disposiciones técnicas continúen funcionando de manera óptima.

«La estandarización del río Wulan es una preocupación importante, por lo que el flujo de agua sigue siendo flexible, por lo que el riesgo de inundaciones puede reducirse temprano», dijo.

Este paso de evaluación, dijo, es una prueba del estado de alerta del gobierno en el cuidado de la infraestructura de inundaciones.

De esta manera, se espera que las personas se sientan más tranquilas contra la temporada de lluvias.

Los directores técnicos de BBWS Pemali, Juana Nizar Raharjo, dijeron que el gobierno central apoyó el control de las inundaciones en la regencia de Kudus, mientras que el progreso de la estandarización del río Wulan ahora ha alcanzado el 37 por ciento con el propósito de finalizar en 2026.

