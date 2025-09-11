Kudus Regency tiene como objetivo mantener el campeón general de Porsema XIII

Kudus (Antara) -Kudus Regency, Central Java, se esfuerza por poder introducirse en el Campeón General en la XIII Ma’arif Sports and Arts Week (Porema) que tuvo lugar el 10-13 de septiembre de 2025 en Wonosobo Regency.

«Durante el enfoque competidor y no olvides la adoración, por lo que puede volver al campeón general más tarde», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris al liberar el contingente de Kudus Porema en el patio del Kudus Regency, el miércoles.

Sam’ani también recordó la importancia de mantener la deportividad al tiempo que demuestra que Kudus pudo dar a luz a atletas sobresalientes, tanto a nivel nacional como internacional.

Aconsejó a los atletas que no olviden preguntar la bendición de los padres antes de competir.

«Si hay una posibilidad, besa tus manos, pide oraciones para que puedas ganar. Gracias a los entrenadores y compañeros, con suerte, vete a casa con seguridad y pueda ganar al campeón general en el nivel central de Java nuevamente», dijo.

Mientras tanto, el presidente del Conconentente de Porsema XIII de Kudus Regency Miftah Baidhowi agregó que todavía centramos al campeón general de Porema este año, porque también ganó el campeón general.

Es solo eso, dijo, si la Medalla de Oro fue dada por la sucursal de Pencak Silat, entonces los últimos dos años comenzaron a concentrarse en todos los deportes y el arte.

«La sucursal anterior de Pencak Silat tenía un número de competencia que iba desde el nivel de MI, MTS hasta MA. Aunque no había más, por lo que también tuvimos que tener otras ramas para poder donar medallas de oro», dijo.

Dijo que el contingente sagrado 343 participantes enviados consisten en 64 atletas elementales/mi, 93 atletas MTS/SMP, 118 Mon/SMA/SMK -tletas, así como 68 comisiones y compañeros oficiales.

Todas las cuotas participarán en 11 deportes, incluyendo Chess, Sprint Run, Team Tennis, Badminton, Volleyball, Futsal, Football Takraw, Nahdlatul Ulama Gymnastics, saltos de largo y baloncesto.

Mientras que 17 ramas de arte, Kudus envió participantes, incluidos Pencak Silat Wiraloka, debate en árabe e inglés, caligrafía, carteles digitales y Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ).

In addition, there are other branches of art, such as religious poetry (copyrights and reading), Qasidah Religion, PDBK Talent Festival, Video (Vlog) Porema XIII report, Local Kiai Biography Writing, now documentary, and speeches in four languages, Javanese speeches, Arabic speeches, Arab speeches, Arabic speeches, Arabic speeches, Arabic speeches, Arabic speeches, Arabic speeches, Arabic Discursos, discursos árabes, discursos árabes.

En Porsema XII 2023, el campeonato general fue ganado por el contingente de Kudus Regency después de ganar 32 medallas, incluidas 17 medallas de oro, nueve medallas de plata y seis medallas de bronce. El rango II está ocupado por el contingente de la regencia de Jepara con 33 medallas. Incluyendo 15 medallas de oro, 12 medallas de plata y seis medallas de bronce. Mientras que el rango III está ocupado por PATI con la adquisición de 18 medallas, que consta de 7 medallas de oro, 1 medalla de plata y medalla de bronce 10.

Leer también: El gobierno de Kudus Regency retrasó en el extranjero y limita el Jubileo