Kudus Regency tiene como objetivo agregar 50 aldeas resistentes a los desastres para una anticipación temprana

Kudus (ANTARA) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD), Kudus Regency, Java Central, está apuntando a 50 aldeas resilientes a los desastres adicionales de las 82 aldeas resilientes a los desastres formadas, como una anticipación temprana de la gestión de desastres y una mayor preparación para los desastres naturales.

«En un futuro próximo, invitaremos a los partidos de las aldeas que aún no han formado la Aldea Resiliente ante Desastres (Destana) a recibir orientación y preparación para su formación», dijo Kudus Regency Eko Hari Djatmiko, jefe de la gestión diaria de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Kudus Regency, dijo en Kudus el viernes.

Espera que la reunión pueda alentar a cualquier pueblo que aún no haya formado una destana a prepararse para formar una de inmediato.

Según él, la existencia de la destana aporta muchos beneficios a la comunidad, especialmente en términos de mayor adaptabilidad, preparación y aceleración de la recuperación cuando ocurren desastres naturales.

«Los beneficios de destana son bastante significativos porque la aldea tiene una comunidad resistente a los desastres que es capaz de hacer frente de forma independiente a la amenaza de un desastre y recuperarse inmediatamente de sus consecuencias», dijo.

La destana también permite a los aldeanos tomar medidas rápidas para superar los desafíos de los desastres, tanto en la prevención como en el manejo cuando ocurre un desastre, de modo que se pueda reducir el riesgo de pérdida y el proceso de recuperación sea más rápido.

En el proceso de formación, las aldeas deben formar foros de reducción del riesgo de desastres, voluntarios para una evaluación rápida y completar la documentación y el equipamiento de desastres de acuerdo con las características de cada región.

BPBD, continuó Eko, brindará asistencia completa mediante la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad humana en el sector de desastres.

“Más adelante brindaremos asistencia, incluida capacitación a voluntarios, para que cada aldea tenga recursos humanos (RRHH) de calidad”, dijo.

Con el objetivo de agregar 50 nuevas aldeas, BPBD espera que las 132 aldeas y subdistritos de Kudus Regency puedan convertirse en aldeas resistentes a los desastres. Las aldeas que no se encuentran en zonas propensas a desastres aún pueden contribuir a ayudar a otras aldeas afectadas, ya sea enviando personal o apoyando la infraestructura de gestión de desastres.

