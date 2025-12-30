Kudus Regency PAD 2025 supera el objetivo

Kudus (ANTARA) – El Ingreso Original Regional (PAD) de Kudus Regency, Java Central, logró superar el objetivo en 2025, al 24 de diciembre de 2025, la realización del PAD alcanzó los 696,2 mil millones de IDR, o el 100,6 por ciento del objetivo anual de 692,08 mil millones de IDR.

El jefe de la Agencia Regional de Ingresos, Finanzas y Gestión de Activos (BPPKAD) de Kudus Regency, Djati Solechah en Kudus, dijo el lunes que este logro muestra logros positivos en la gestión de ingresos regionales.

“Según datos al 24 de diciembre de 2025, la realización de ingresos originales regionales ha superado el objetivo”, dijo.

Explicó que el PAD de Kudus Regency proviene de varios componentes, incluidos los impuestos regionales, los gravámenes regionales, los resultados de la gestión de activos regionales segregados, así como otros PAD legítimos.

Para el sector fiscal regional, la realización hasta el 24 de diciembre de 2025 ascendió a 325.390 millones de IDR o el 99,68 por ciento del objetivo de 326.430 millones de IDR.

Mientras tanto, los impuestos regionales incluso superaron el objetivo. Del objetivo de 331,31 mil millones de rupias, la realización ascendió a 337,86 mil millones de rupias o el 101,98 por ciento.

Los resultados de la gestión separada de activos regionales también superaron el objetivo. Del objetivo de 10,83 mil millones de rupias, se lograron con éxito 10,97 mil millones de rupias o el 101,29 por ciento.

Mientras tanto, el PAD legal aún no ha logrado plenamente su objetivo. Del objetivo de 23,51 mil millones de rupias, el logro se registró en 21,98 mil millones de rupias o el 93,50 por ciento.

Djati expresó su aprecio y gratitud a toda la gente de Kudus Regency que han sido obedientes en el pago de impuestos y tasas regionales.

«Este logro no puede separarse de la participación de la comunidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y recaudatorias. Este apoyo permitirá superar el objetivo PAD de Kudus Regency para 2025, incluso si todavía quedan unos días para fin de año», dijo.

El Gobierno de Kudus Regency espera que estos logros puedan convertirse en un activo positivo para apoyar la financiación del desarrollo regional y mejorar los servicios comunitarios en los próximos años.