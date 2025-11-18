Kudus Regency Government socializa el último catálogo electrónico

Kudus (ANTARA) – El Gobierno de Kudus Regency, Java Central, está llevando a cabo una socialización de la Versión 6 del Catálogo Electrónico como seguimiento de la emisión del Reglamento Presidencial (Perpres) Número 46 de 2025 sobre la Segunda Enmienda del Decreto Presidencial Número 16 de 2018 sobre Contratación Pública de Bienes/Servicios.

«Esta nueva regulación está diseñada para adaptar los desarrollos tecnológicos y metodológicos al tiempo que fortalece los principios de buena gobernanza en la adquisición de bienes y servicios gubernamentales», dijo la vicerregente de Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton en la inauguración del evento de socialización para la implementación del catálogo electrónico versión 6 y la implementación de un mini concurso para funcionarios regionales dentro del Gobierno de la Regencia de Kudus en el Hotel @Hom Kudus, el martes.

Según él, estas regulaciones no sólo adaptan los desarrollos tecnológicos y metodológicos, sino que también fortalecen los principios de buena gobernanza, de modo que la contratación pública de bienes/servicios sea más eficiente, eficaz, transparente y responsable.

Bellinda agregó que las nuevas regulaciones brindan una guía más clara sobre el seguimiento y la implementación en el campo.

De esta manera se puede justificar mejor el proceso de compra y el gasto de las finanzas públicas.

Según él, la presencia del Catálogo Electrónico versión 6 es un gran salto en la transformación digital de la contratación pública de bienes/servicios.

A través del sistema e-Catalog, el proceso de licitación se puede realizar de forma más rápida, eficiente, transparente y con mínimo riesgo de irregularidades, porque se realiza de forma abierta y documentada.

Explicó que el Decreto del Jefe de LKPP Número 93 de 2025 estipula que la implementación de la compra electrónica se puede realizar mediante el método de miniconcurso y es obligatoria para las licitaciones a través de catálogos electrónicos en la industria de la construcción.

Por lo tanto, se pide a los funcionarios regionales que preparen todas las etapas de la licitación, desde la planificación hasta la ejecución del contrato.

«A través de miniconcursos, el proceso de selección de proveedores se puede realizar de manera más abierta, rápida y competitiva. De esta manera, PPK puede obtener la mejor oferta manteniendo los principios de transparencia y rendición de cuentas», afirmó.

Bellinda también invitó a todos los participantes de la socialización a estudiar y comprender seriamente las últimas regulaciones y a implementarlas adecuadamente.

Espera que los actores empresariales y proveedores puedan establecer una comunicación profesional y mantener la ética durante todo el proceso de compra.

«Con una buena cooperación entre el gobierno y los proveedores, esta transformación del sistema de adquisiciones traerá resultados reales para el desarrollo regional. Ahora es el momento de fortalecer una gestión de adquisiciones limpia, transparente y eficiente mediante la implementación del catálogo electrónico versión 6», dijo.

Bellinda espera que esta actividad pueda desarrollar la capacidad de los participantes y apoyar el desarrollo hacia una sociedad Kudus sana, próspera, armoniosa y piadosa.

Durante la socialización realizada por el Departamento de Adquisición de Bienes y Servicios de la Secretaría Regional de Kudus en colaboración con PT Metaintegration Persada, los oradores fueron Hilda Isfanovi como Supervisora ​​de Servicios Intermedios de Construcción de la Dirección de Adquisición de Servicios de Construcción del Ministerio de Obras Públicas y Riski Wicaksono del Instituto de Política de Adquisición de Bienes y Servicios del Gobierno (LKPP).