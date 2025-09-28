Kudus Regency -Gobierno invita a los estudiantes a monitorear el desarrollo a través de las críticas

KUDUS (Antara) – El gobierno de Kudus Regency, Central Java, invita a los jóvenes, especialmente a los estudiantes a participar en el monitoreo del curso del desarrollo regional a través de ideas, aportes y críticas constructivas.

«Los estudiantes son un socio estratégico del gobierno en la realización de saludables, prósperas, armoniosas y basadas en la piedad», dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris mientras asistía a la inauguración de la Junta de HMI de HMI del HMI-ranchos 2025-2026 en el BAE el sábado.

Según él, la generación más joven, incluido HMI, tiene un espíritu de cambio que debe centrarse en la energía positiva para el progreso regional.

Como generación llena de entusiasmo y cambio total, espera que los estudiantes, especialmente HMI, puedan convertirse en un socio estratégico del Gobierno de la Regencia Kudus.

«Necesitamos correcciones, sugerencias, aportes, aportes y críticas constructivas para el progreso mutuo», dijo.

Sam’ani agregó que la entrega de ambiciones comunitarias, incluidos los estudiantes, era legítimo siempre que estuviera de acuerdo con las reglas aplicables. Tanto en forma de discusión, público como de acción en el campo, se les permite, siempre que no dañen las instalaciones públicas.

«Lo más importante, la ambición se transfirió de la manera correcta y no causó ningún daño», agregó.

Mientras tanto, el presidente de la rama de HMI Kudus, Khabib Maulana, enfatizó que su partido está comprometido a supervisar el curso del gobierno regional a través de ideas y críticas objetivas.

«El tema que tenemos con ellos es cómo HMI puede convertirse en un epicentro de pensar en la buena administración regional. Es por eso que continuaremos siguiendo los problemas regionales y evaluaremos el desarrollo de la política gubernamental después de haber dado nuestra opinión anterior», dijo.

Según Khabib, HMI utiliza varios mecanismos al expresar ambiciones. La primera fase comienza con una discusión interna y luego fue presionado para determinar más pasos, ya sea por una audiencia, acción en la calle u otras maneras adecuadas.

«Veremos cómo el gobierno responde a la aportación dada. Si un cambio es para mejor, será un parámetro para nosotros continuar el próximo soporte y aporte», dijo.

Con la participación de los estudiantes como socios críticos, el gobierno de Kudus Regency espera que la sinergia entre el gobierno y la generación más joven nazca en el desarrollo de una región más avanzada, próspera y competitiva.