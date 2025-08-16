Kudus Regency es una atracción para la batalla por el mercado del mercado de automóviles

KUDUS (Antara) – Kudus Regency, Central Java y sus alrededores son la atracción del mercado automotriz, después de ingresar a los neumáticos del automóvil desde China para enfocar a los consumidores en la residencia Pati, como Kudus y su entorno, aunque muchos neumáticos para automóviles han entrado previamente.

El presidente de PT de PT Central Mekar Abyudaya Tranggono Mulyono en Kudus el sábado reveló que el público podría experimentar a los concesionarios de Chery en ventas directas de Kudus, para ofrecer repuestos profesionales (3s) con la apertura de los concesionarios de Chery en Kudus.

«Antes de que estemos presentes aquí, hemos estado trabajando en Semarang con más de 50 unidades de Kudus de clientes durante dos años. La presencia de este concesionario es una forma de nuestra responsabilidad de acercar los servicios al consumidor», dijo después de la inauguración de Pt Chery Sales Indonesia con Pt Central Mekar Abyaya Kudus sobre Jalan Kudus).

Los distribuidores de Chery CMA Kudus, dijo, además de ofrecer instalaciones 3S completas, los concesionarios también equipados con salas de espera premium, parques infantiles para niños y unidades de manejo de pruebas para ofrecer experiencias de fila directa a clientes potenciales.

El regente de Kudus también asistió al gran evento de apertura al dar aprecio y gratitud por la presencia de Chery en Kudus.

«Esto refleja la elección y la tendencia de la comunidad para vehículos ecológicos. También recordamos que el desarrollo de este concesionario sigue siendo amigable con el medio ambiente», dijo.

Mientras tanto, el jefe del desarrollo de la red de concesionarios de las ventas de Pt Chery, Indonesia Sulistyo Nugroho, enfatizó que esta expansión era parte de la dedicación de Chery a más cercano a los consumidores regionales.

«Este traficante de Kudus es el 55 ° Nacional. Hemos abierto previamente el distribuidor 54 en Jayapura, Papua. Esto muestra la expansión de Chery de manera uniforme desde el oeste hasta el este de Indonesia», dijo.

Según Sulistyo, Chery se incluye actualmente en las filas de 500 compañías globales más grandes con ventas de exportación de más de 5 millones de unidades. En Indonesia, la actuación de Chery continúa subiendo, con 2.153 cartas de orden de vehículo (SPK) en GIIAS 2025, un aumento del 113 por ciento en comparación con el año anterior.

Jason Apscalasa, gerente regional de ventas de PT Chery Sales Indonesia es optimista de que el mercado sagrado y sus alrededores tienen perspectivas claras.

«La facturación nacional promedio llegó a 400-450 unidades por mes. En Kudus, Pati, Jepara y Rembang, el objetivo puede ser de 10-15 unidades por mes. El entusiasmo de los consumidores se puede ver desde el tiempo de entrada que es solo tres semanas a un mes», explicó.

El Director Gerente de PT Central Mekar Abyudaya Basuki Wibowo agregó que el gobierno ha preparado la construcción de estaciones de carga en varias ciudades, por lo que los consumidores no tienen que preocuparse por la infraestructura para los automóviles eléctricos.

«Además, también hay cargadores y cargadores portátiles en el concesionario de Chery para apoyar la movilidad de los clientes», dijo.

El gerente de Chery Kudus Branch Samuel Tuwankotta enfatizó que su partido fortalecería la promoción a través de las redes sociales, la cooperación bancaria y las actividades comunitarias.

«En los últimos tres meses hemos enviado cuatro unidades a Kudus, Pati, Jepara y Blora. Aunque todavía es temprano, el interés público comenzó a crecer. Seremos más intensos para introducir la superioridad de los productos de Chery, en particular las variantes de energía y EV que tienen funciones de energía, seguros y evantados», ha sido declarado, «él.

Con la presencia de este nuevo distribuidor, Chery tiene como objetivo llegar a 80 distribuidores en Indonesia a fines de 2025. La presencia de Chery CMA Kudus no solo se espera que fortalezca la posición de Chery en Java Central en la posición en Java central, sino que también hace una contribución positiva a la economía regional.