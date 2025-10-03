KUDUS Listo para sostener Pon Martial Arts 2025

KUDUS (Antara) – El regencia de Kudus en Java Central declara organizar la Semana Nacional del Deporte (PON) de las Artes Martiales Sagradas 2025 del 11 de octubre al 26 de octubre de 2025 compitiendo 10 ramas de Pure Fighting Sports.

«La Ciudad de Santo está lista para escribir la historia como presentadora del Pon inaugural de las artes marciales de 2025 que usan el tema ‘Aumento de artes marciales’, dijo el presidente del Comité de Defensa Pon Pon 2025 Ryan Gozali en Kudus el viernes.

«La ciudad de Kudus tuvo el honor de ser la etapa de las mejores artes marciales de todas las provincias. Hacemos todo lo posible para preparar todo», continuó.

Kudus está listo para dar la bienvenida a atletas y funcionarios, dispositivos de competencia, federaciones deportivas, con seguidores y turistas.

El evento de cooperación de Koni Pusat y Sports Djarum Foundation incluye 2.656 atletas de 38 provincias de Koni.

Competirán en 10 ramas, a saber, Karate, Tarung DeRajat, Ju-Jitsu, Pencak Silat, Taekwondo, Gulat, Judo, Sambo, Wushu y Shorinji Kempo.

La arena más importante de la competencia estaba dirigida a Djarum Arena 2 y 3 Kaliputu, mientras que la Plaza Simpang Tujuh Kudus estaba preparada para albergar a la comunidad y la ubicación ceremonial de apertura el 11 de octubre de 2025.

La semana pasada, el 5 de octubre, se lleva a cabo un evento de lanzamiento desentrañando un gigantesco TIFO que mide 50×25 metros del artista local sagrado, seguido de varias actuaciones de artes marciales para la comunidad.

Ryan agregó que Saint Martial Arts Pon 2025 no fue solo un evento deportivo, sino también el concepto de turismo deportivo que aumentó las tradiciones y la cultura de las artes marciales indonesias.

«También trabajamos junto con los actores y los cazadores internacionales, Yayan Ruhian y Cecep Arif Rahman, como el embajador de la marca de Saint Martial Arts», dijo.

La ceremonia de apertura contendrá una contaminación de espectaculares contingentes de artes marciales de Yayan y CECEP, hasta los fuegos artificiales durante el día y las versiones de música.

El presidente de Koni, Marciano Norman, dio la bienvenida al debut de estas artes marciales.

«Pon Martial Arts es un nuevo avance fuera del Pon regular, que se celebra cada dos años. Los atletas de logros nacen de una dura competencia de entrenamiento y calidad. Esperamos que este impulso aumente el entrenamiento de las artes marciales nacionales y la emocionante economía regional», dijo.

Saint Martial Arts Pon 2025 se llevó a cabo para el apoyo de Koni, Kemenpora, el Gobierno de Regencia Santa, Bakti Sports Djarum Foundation, así como varios patrocinadores privados.

Todos los partidos se transmiten por la gigantesca pantalla en el Simpang Tujuh Kudus, TVRI y Streaming Square en el canal Pon YouTube.