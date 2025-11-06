Kudus Customs and Excise registró unos ingresos estatales de 34,16 billones de IDR

Kudus (ANTARA) – La Oficina de Servicios y Supervisión de Aduanas e Impuestos Especiales (KPPBC) de tipo medio, Kudus, Java Central, registró un desempeño positivo hasta octubre de 2025, con ingresos estatales que alcanzaron los 34,16 billones de IDR, o el 71,14 por ciento del objetivo anual de 48,02 billones de IDR.

«Los ingresos obtenidos de esta cantidad consisten en derechos de importación por valor de 91 mil millones de rupias, mientras que el resto son ingresos del sector de impuestos especiales, principalmente sellos especiales para productos de tabaco», dijo el jueves en Kudus Lenni Ika Wahyudiasti, jefe de la Oficina de Aduanas de Kudus.

Admitió que era optimista de que Kudus Customs and Excise podría alcanzar su objetivo de facturación a finales de este año. Mientras tanto, este logro demuestra un equilibrio entre una supervisión estricta y un servicio excelente, los dos pilares más importantes en la implementación de los impuestos aduaneros y especiales.

Lenni enfatizó que la sinergia es clave para proteger el área de vigilancia de Aduanas e Impuestos Especiales de Kudus del movimiento de productos ilegales sujetos a impuestos especiales (BKC). Porque la distribución de cigarrillos ilegales no sólo perjudica los ingresos estatales, sino que también perturba un entorno empresarial saludable y tiene el potencial de poner en peligro la salud pública.

«Nos esforzamos por estar siempre a la vanguardia en el seguimiento y la adopción de medidas. También apreciamos el apoyo de la comunidad que ha desempeñado un papel activo en la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con BKC ilegal», dijo.

Invitó a todos los sectores de la sociedad a rechazar el consumo de productos especiales ilegales y apoyar la circulación de productos legales para mantener los ingresos estatales y apoyar el desarrollo nacional.

Como medida preventiva, Kudus Customs and Excise lleva a cabo periódicamente actividades de divulgación, asesoramiento y la campaña «Lucha contra los cigarrillos ilegales» en varias regiones. Esta actividad tiene como objetivo concienciar al público sobre los peligros y las consecuencias legales de la distribución de cigarrillos ilegales y promover el cumplimiento de los impuestos especiales.

Lenni añadió que su partido sigue esforzándose por preservar la dignidad de la ley, proteger la industria nacional y garantizar que los ingresos estatales sigan siendo óptimos.

El impulso de conmemorar el 79.º Día de la Aduana en 2025 con el tema «Duro de supervisar, sincero de servir» es un recordatorio para que todos los niveles fortalezcan la integridad y el profesionalismo.

“La rigurosidad en la supervisión se logra mediante una aplicación de la ley firme y justa, mientras que la sinceridad en el servicio se refleja en nuestro compromiso de brindar el mejor servicio a la comunidad y a los actores empresariales”, dijo.

Con un área de operaciones que cubre las regencias de Kudus, Jepara, Pati, Rembang y Blora, Kudus Customs and Excise presta servicios actualmente a 206 fábricas de cigarrillos, 31 áreas aduaneras, un almacén aduanero, cuatro empresas que reciben instalaciones KITE (Facilidad de importación con fines de exportación), así como a 13 empresas que reciben instalaciones KITE IKM.

Todos los servicios de Kudus Customs and Excise son gratuitos o gratuitos. Para facilitar el acceso, los actores públicos y empresariales también pueden beneficiarse de los servicios en línea sin tener que acudir directamente a la oficina.

Lea también: Ayuntamiento – Aduanas e Impuestos Especiales de Tegal destruyeron 5,2 millones de cigarrillos ilegales