Kudus Customs and Excise registró ingresos estatales de 42,85 billones de IDR en 2025

Kudus, Java Central (ANTARA) – La Oficina de Servicios y Supervisión de Aduanas e Impuestos Especiales (KPPBC) de tipo medio Kudus, Java Central, registró ingresos estatales de 42,85 billones de IDR o el 85,29 por ciento del objetivo anual de 50,24 billones de IDR para 2025.

«A pesar de enfrentar varios desafíos económicos y la dinámica de la industria de productos de tabaco, Kudus Customs and Excise continúa manteniendo el desempeño de los ingresos estatales mientras fortalece sus funciones de supervisión y aplicación de la ley», dijo el jueves Lenni Ika Wahyudiasti, jefe de la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales de Kudus, en Kudus, Java Central.

Mientras tanto, en materia de fiscalización, ha logrado realizar 181 acciones en el ámbito de los impuestos aduaneros e especiales hasta 2025.

Las evidencias recuperadas consistieron en 23,3 millones de cigarrillos ilegales, 4 litros de licor de alcohol etílico (MMEA) y 9 gramos de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores (PNP).

El valor de las pruebas se estima en 35,53 mil millones de rupias, mientras que la pérdida potencial ahorrada por el Estado fue de 22,32 mil millones de rupias.

En materia de aplicación de la ley, Kudus Customs and Excise también llevó a cabo ocho investigaciones en 2025, declarando siete casos completados (P-21).

Además, el enfoque de último remedio también se aplicó dieciséis veces, con un total de multas administrativas cobradas que ascendieron a 4.390 millones de IDR.

Lenni enfatizó que la sinergia es clave para proteger el área de vigilancia de Aduanas e Impuestos Especiales de Kudus del movimiento de productos ilegales sujetos a impuestos especiales (BKC). Porque la distribución de cigarrillos ilegales no sólo perjudica los ingresos estatales, sino que también perturba un entorno empresarial saludable y tiene el potencial de poner en peligro la salud pública.

«Nos esforzamos por estar siempre a la vanguardia en el seguimiento y la adopción de medidas. También apreciamos el apoyo de la comunidad que ha desempeñado un papel activo en la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con BKC ilegal», dijo.

Dijo que el desempeño de la aplicación de la ley y los ingresos en 2025 fue el resultado de una fuerte colaboración y sinergia con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos locales, los actores empresariales y el apoyo de la comunidad.

«La Santa Aduana e Impuestos Especiales seguirá comprometida con la preservación de los ingresos estatales y al mismo tiempo protegerá al público de la circulación de mercancías ilegales mediante una supervisión estricta pero humana», dijo.

En el futuro, dijo, Kudus Customs and Excise continuará fortaleciendo su papel como recaudador de ingresos estatales y protector de la comunidad, para crear un entorno empresarial saludable y apoyar el desarrollo nacional.

Con un área de operaciones que cubre las regencias de Kudus, Jepara, Pati, Rembang y Blora, Kudus Customs and Excise presta servicios actualmente a 206 fábricas de cigarrillos, 31 áreas aduaneras, 1 depósito aduanero, 4 empresas que reciben instalaciones KITE (facilidad de importación con fines de exportación) y 13 empresas que reciben instalaciones KITE IKM.

Todos los servicios de Kudus Customs and Excise son gratuitos o gratuitos. Para facilitar el acceso a los servicios, los actores públicos y empresariales no necesitan acudir directamente a la oficina de aduanas de Kudus.

Lea también: Aduana de Kudus destruyó 15,91 toneladas de cigarrillos ilegales