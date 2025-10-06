Kudus Book Party Hepeny Fenty Effendy Comparte Abk Liberation Book

KUDUS (Antara) – La comunidad de los entusiastas de la alfabetización de Kudus Book Party llevó al famoso escritor Fenty Effendy a compartir y discutir un libro Llévalos a casa Eso elevó la verdadera historia de la liberación de 10 barcos indonesios (ABK) que fueron rehenes en Filipinas.

Al evento que se celebró el lunes en Taman Oasis Kudus asistió alrededor de 100 participantes de los maestros, estudiantes, activistas de alfabetización y el público en general.

El coordinador regional de Kudus Book Party, Rofida Ilya en Kudus el lunes, explicó que esta actividad era parte de los esfuerzos de la comunidad para promover la cultura de alfabetización en la comunidad y al mismo tiempo promover los valores humanos a través de la historia real de la lucha.

«La construcción de la alfabetización es importante para fortalecer la calidad de los recursos humanos. La idea de presentar a los escritores de Fenty Effendy comenzó con nuestros disturbios en la falta de gobierno para el movimiento de alfabetización. Debido a este libro, queremos mostrar que la lectura puede abrir la empatía, especialmente la lucha de la humanidad», dijo.

Rofida agregó que el entusiasmo de los participantes era bastante alto, aunque la actividad se realizó entre semana.

«Comprensible porque el lunes es la primera semana de actividades laborales, por lo que se lleva a cabo por la tarde. Sin embargo, todavía hay muchos amigos de Kudus Book Party. La discusión fue cálida y llena de entusiasmo», dijo.

A través de esta actividad, el libro de Kudus espera que el espíritu de alfabetización y empatía social pueda continuar creciendo entre los pueblos santos.

«También queremos alfabetización, no solo para leer libros, sino también entendemos el valor de la humanidad y aprende la verdadera historia de la nación misma», dijo.

En la discusión, Fenty Effendy compartió directamente libros Llévalos a casa Gratis para participantes. El libro es un trabajo periodístico que revela la historia detrás de escena de la liberación de 10 tripulantes indonesios sin rescate, así como el papel de varios partidos involucrados en el proceso de negociación humanitaria.

«Estoy muy feliz de estar presente en el Kudus Bookfeest. Esta es la primera y especial experiencia, porque Kudus es el primer lugar de discusión sobre el libro Llévalos a casa Se distribuirán de forma gratuita para leer juntos «, dijo Fenty Effendy.

Fenty explicó que el libro presenta una historia que generalmente no se conoce (historia sin precedentes) Con respecto a liberar a los rehenes, incluido el drama y las estrategias de negociación detrás del éxito.

«Aquí se le dice quién se libera, cómo se lleva a cabo el proceso sin rescate y la lucha de los negociadores que trabajan en silencio. Todo se puede aprender de este libro», dijo.

Hizo hincapié en que el libro también contiene mensajes importantes para que los estudiantes y los jóvenes sean más críticos para clasificar la información en la era de las redes sociales.

«De este libro aprendemos cuál es la información de A1, cómo puede obtener una fuente válida y cómo puede ordenar la verdad en medio de la información rápida que no es necesaria. Este libro puede ser un material de aprendizaje sobre la responsabilidad y la precisión para encontrar hechos», dijo.

Esta actividad de alfabetización también recibió el apoyo de miembros del Parlamento Indonesio Lestari Moerdijat, quien jugó un papel en el equipo humanitario para el lanzamiento de los 10 miembros de la tripulación en 2016.

«Después de que hayan pasado nueve años, solo ahora el público sabe que la Sra. Lestari Moerdijat es uno de los líderes del equipo humanitario que estuvo directamente involucrado en la liberación de ABK. Esta historia se convirtió en una valiosa lección sobre la humanidad y la diplomacia sin violencia», dijo Fenty.

