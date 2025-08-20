Kudus ayuda a darse prisa y comestibles por 83 casas afectadas por un fuerte viento

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Java Central (Java central) ofrece ayuda en forma de azulejos y paquetes de alimentos a 83 familias cuyas casas son golpeadas por un fuerte viento o tornados que hacen que sus casas causen daños.

«Docenas de casas golpeadas por fuertes vientos, extendidos en las aldeas de Medini y Kalirejo, District Undaan», dijo el regente de Kudus, Sam’ani Intakoris, cumplió con la ayuda de los paquetes de alimentos y las vela simbólicas a una de las víctimas de fuertes vientos en la aldea de Kalirejo, Kudus.

La existencia de ayuda en forma de alimentos, azulejos y otros materiales requeridos, espera, puede iluminar la carga de los residentes afectados por los desastres naturales. Esta es también una forma de visita gubernamental.

Apeló a los residentes para que permanecieran conscientes de la posibilidad de desastres naturales similares. Si hay un viento fuerte, debe encontrar una hoja de protección segura que pueda evitar posibles mosaicos u otros objetos que puedan poner en peligro la seguridad del alma.

El jefe del Ejecutivo Daily de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) Kudus Mundir reveló que las casas de residentes que fueron dañados el martes (19/8) por un fuerte viento entre 11.00 Cirt Wib, extendidos en dos pueblos. Para Medini Village hay 55 casas y Kalirejo hay 28 casas.

«El daño que tuvo lugar en forma de azulejos de las casas de los residentes que son aniquilados por el viento, de modo que la mayoría de los residentes necesitan la ayuda de Tegel», dijo.

Además de la ayuda de los paquetes de alimentos, en forma de 5 kilogramos de arroz y 2 kg de azúcar del Kudus BPBD, el servicio social también ofrece asistencia comparable, el empoderamiento de las mujeres, la protección infantil, el control de la población y la planificación familiar (Dinsos P3AP2KB) que realmente necesitan paquetes de alimentos y luchadores en el formulario de paquetes de alimentos.

Kudus BPBD, también envió ayuda de azulejos a Medini Village no menos de 3,500 piezas y el pueblo de Kalirejo no menos de 1500 piezas. Además, hubo 20 asistencia galvalum para los residentes de Medini Village.

Para ayudar a las casas de los residentes afectados, el Kudus BPBD también ha desplegado voluntarios, incluso de la aldea, asistidos por los residentes y el TNI y POLRI.

Mustain, residente del pueblo de Kalirejo, admitió que la baldosa del techo estaba en ruinas de un máximo del 30 por ciento después de que fue golpeado por un fuerte viento alrededor de las 11:30 WIB el martes (8/19).

«Durante el incidente, mi esposa y mi esposa estábamos cocinando en la cocina. De repente, el sonido de los azulejos cayó en la sala de estar y la terraza, por lo que no había muertes», dijo.

También estaba agradecido por obtener la ayuda de los paquetes de alimentos y las typoulinas que fueron transmitidas directamente por el regente de Kudus Sam’ani Intakoris.

Con la recepción de lona que cuando se puede esperar con lona, porque reparar el techo de la casa requiere una gran cantidad de baldosas.

«La información tendrá ayuda en Tegel. Esperemos que llegue pronto para que pueda repararse lo más rápido posible», dijo.

El jefe interino del jefe de los asuntos sociales del Kudus P3AP2KB Satria Himawan confirmó que su grupo también ofreció ayuda en el paquete de alimentos que contenía arroz, azúcar y fideos instantáneos, así como la ayuda de la lona.

