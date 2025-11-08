KSP dijo que Margono Djojohadikusumo merecía recibir el título de héroe nacional

Banyumas (ANTARA) – El jefe de la Oficina del Estado Mayor Presidencial (KSP), Muhammad Qodari, cree que el fundador del Bank Negara Indonesia (BNI), RM Margono Djojohadikusumo, merece el título de héroe nacional por sus servicios en la defensa de la soberanía económica del país a través del dinero de la República de Indonesia.

«Pak Margono es el padre de Oeang Republik Indonesia. Fue el fundador de BNI, que sirvió como banco central en su fundación y emitió Oeang Republik Indonesia (ORI) como símbolo de soberanía nacional», dijo Qodari el sábado en Banyumas, Java Central.

M Qodari, junto con el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, realizó una peregrinación a la tumba de RM Margono Djojohadikusumo en la aldea de Dawuhan, distrito de Banyumas, Regencia de Banyumas, Java Central, el sábado por la tarde.

Según él, la existencia de ORI emitido por BNI es una señal del establecimiento de la República de Indonesia, en medio de las divisas que aún circulan después de la independencia.

«Cuando todavía circulaban dinero japonés y holandés, Margono tomó la iniciativa de presentar la República Indonesia de Indonesia. Esta es una prueba real de la soberanía económica del país», explicó.

Dijo que los servicios de Margono no sólo estaban en el sector monetario sino también en el fortalecimiento de la economía popular.

Según él, Margono se desempeñó como jefe del departamento de cooperativas y fomentó el crecimiento del movimiento cooperativo en el país.

«A medida que el presidente Prabowo Subianto moviliza a las cooperativas populares, las raíces de ese entusiasmo se remontan a su abuelo, Margono Djojohadikusumo», dijo.

Además, dijo, Margono también figura como presidente del primer Consejo Consultivo Supremo de la República de Indonesia y desempeña un papel importante en la formación del sistema económico nacional.

«Sus servicios son extraordinarios. Con un aporte tan grande, creemos que realmente merece el título de héroe nacional», subrayó.

Además, dijo que basándose en la explicación de Kiai Sukirman como cuidador de la Tumba de Dawuhan, la genealogía de Margono también muestra un largo linaje de guerreros.

De hecho, dijo, Margono tenía vínculos con la dinastía islámica Mataram.

“Si lo analizas, Margono sigue siendo descendiente del sultán Hamengkubuwono II y Paku Buwono III, así como del sultán Agung Mataram, uno de los grandes reyes del archipiélago que luchó contra el colonialismo, por lo que la sangre de este guerrero claramente fluye con fuerza”, dijo.

También consideraba al Presidente Prabowo como el sucesor del espíritu de lucha de sus antepasados.

«Si analizamos su papel actual, se puede decir que Pak Prabowo es el ‘Gran Sultán de los Tiempos Modernos’, un guerrero que sirve para la gloria de la nación», dijo Qodari.

Mientras tanto, el ministro del PKP, Maruarar Sirait, expresó su respeto por los grandes servicios de Margono Djojohadikusumo y la larga lucha de su familia por la nación indonesia.

«Hemos venido aquí para respetar su trayectoria y su lucha. Que sea aceptado por Dios junto con los héroes de la patria», dijo.

Dijo que el espíritu de lucha de la familia Margono sigue vivo en sus descendientes, incluido el presidente Prabowo Subianto.

Según él, hay una fuerte sangre guerrera en la familia extendida de Margono Djojohadikusumo.

“Desde los antepasados ​​que lucharon junto al Príncipe Diponegoro hasta ahora dar a luz a una generación de líderes que luchan por el pueblo”, dijo Maruarar.