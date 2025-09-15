KPU determina 16 documentos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales que no se abrirán al público

JAKARTA (Antara) – La Comisión General de Elecciones (KPU) ha establecido no menos de 16 documentos para los requisitos de registro para candidatos presidenciales y candidatos vicepresidenciales como información que se excluyó o no podría abrirse al público sin la aprobación de las partes relacionadas.

Esto se declaró en el decreto del KPU RI número 731 de 2025 con respecto a la determinación de documentos para los requisitos de los pocos candidatos presidenciales y vicepresidenciales como información pública excluida por la KPU.

«El KPU -Decree 731/2025 ha determinado cualquier información sobre el documento de los requisitos para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales (el segundo dictamen) se excluye dentro de los 5 años, excepto aquellos cuyos secretos se anuncian para la aprobación por escrito y/o la divulgación

AFIF dijo que la decisión de la KPU estaba de acuerdo con el párrafo del Artículo 2 (4) de la Ley Número 14 de 2008 sobre la apertura de la información pública

El artículo es que «la información pública excluida es confidencial de acuerdo con la ley, la decencia y el interés público se basa en las pruebas sobre las consecuencias que ocurren cuando se entrega una información al público y después de considerarse cuidadosamente que el cierre de la información pública puede proteger los intereses más grandes que la apertura o viceversa».

La siguiente es una lista de documentos para los requisitos de registro para candidatos presidenciales y vicecedentes que se proclaman como información mencionada como información excluida por la KPU:

1. Fotocopia de tarjeta de identidad electrónica y foto del certificado de nacimiento indonesio.

2. Certificado de archivos policiales de la sede de la Policía Nacional de Indonesia.

3. Certificado de salud de un hospital gubernamental designado por el Comité Electoral General.

4. Una recepción o prueba de presentar un informe de riqueza personal a la Comisión de Erradicación de la Corrupción.

5. Certificado por no estar en quiebra y/o no ha emitido ninguna dependencia de la deuda por parte del tribunal.

6. Declaración de no nominado como miembro de la Cámara de Representantes, el Consejo Regional Representativo y el Consejo Representativo Regional.

7. Fotocopia del número de identificación del contribuyente y la prueba de entrega o la recepción del contribuyente de impuestos anuales durante los últimos 5 (cinco) años.

8. Curriculum vitae, perfil corto y historial de cada candidato.

9. La declaración nunca ha servido 2 (dos) veces en el mismo período que el presidente o el vicepresidente.

10. Carta de declaración leal a Pancasila como base del Estado, la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y los ideales de la Proclamación del 17 de agosto de 1945 como se conoce en el preámbulo a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia.

11. Certificado del Tribunal que indica que cada candidato potencial nunca fue sentenciado a prisión por una decisión judicial que ha obtenido una fuerza legal permanente para cometer un delito penal amenazado con una sentencia de prisión de 5 (cinco) años de prisión o más.

12. Prueba de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de graduación u otro certificado que sea legalizado por una unidad educativa o educación secundaria.

13. Certificado de no involucrado en la organización prohibida y G.30.S/PKI de la policía.

14. Declaración de lo suficientemente estampado sobre la voluntad involucrada se propone como un candidato presidencial potencial y un candidato vicepresidencial en parejas.

15. Declaración de despido como miembro del Ejército Nacional de Indonesia, la Policía Nacional de la República de Indonesia y los funcionarios porque se determinó como unos pocos candidatos para las elecciones.

16. Declaración de despido de empleados o funcionarios de empresas estatales o empresas regionales, porque se determinó como algunos candidatos para las elecciones.

