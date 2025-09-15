KPU Batang Socialización de la prevención de la violencia sexual en el entorno laboral

BATANG (Antara) – La Comisión General Electoral (KPU) de Batang Regency, Central Java, celebró una actividad de socialización para la prevención de la violencia sexual en el entorno laboral el lunes.

El Presidente de Socialización, Educación de Votantes, Participación de la Comunidad y la Comisión de Recursos Humanos de la Comisión General Electoral de Batang Khikmatun dijo que esta actividad era el gobierno de Batang Regency y la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Batang.

«Dios preparado, esta actividad de socialización no se detiene aquí. También continuaremos la discusión con los oradores en el programa NGODECast, el podcast oficial de KPU Batang», dijo.

Invitó a su personal a participar activamente en la prevención de la violencia sexual.

«Si hay una víctima, esperamos que nunca dude en informar esto de inmediato. Debemos proteger conjuntamente el ambiente de trabajo que es saludable, digno y seguro para todos», dijo.

El que fue acompañado por los miembros de la KPU, Tisteri, dijo que su partido había establecido la comunicación con una serie de partes interesadas para evitar los esfuerzos para prevenir la violencia sexual dentro de la KPU.

«Estamos comprometidos a presentar un espacio de trabajo seguro, cómodo y libre de violencia sexual. La colaboración con diferentes partes es un paso importante para mantener la integridad institucional», dijo.

A través de esta actividad, la KPU confirma su dedicación como una institución pública que responde, humanista e integridad al garantizar los valores de justicia, igualdad y protección de los derechos humanos siempre se mantienen.

El presidente del equipo de movilización de Batang Faelasufa Regency PKK dijo la importancia de las instituciones públicas para prestar seriamente la atención al tema de la violencia sexual.

TP PKK, dijo, apreciaba la iniciativa KPU Batang que se consideraba una alta conciencia institucional de este tema sensible.

«Estoy entusiasmado y aprecio porque la KPU está preocupada por la prevención de la violencia sexual. Esa es una ventaja, como las compañías internacionales que (cuidan) cuidan a las mujeres», dijo.