KPPN Surakarta tiene la valuación de los Premios Arjuna para el rendimiento de Satker

Solo (Antara) – La Oficina del Servicio del Tesoro del Estado de Surakarta (KPPN) celebró el Semestre de los Premios Arjuna 1 de 2025 como una forma de aprecio por el rendimiento de la unidad de trabajo (Satker).

El jefe de Surakarta Kppn Eko Budiyanto, al margen de una actividad realizada en línea en Solo, Central Java, dijo que el evento fue un prestigioso evento de premios que fue un símbolo de agradecimiento por el desempeño superior de las unidades de trabajo y los gobiernos locales en Surakarta, Sukoharjo.

Con el tema del Arjuna Pasopati -árlice, dijo, este precio no fue solo una ceremonia, sino también una forma de reconocimiento de precisión, precisión y determinación de los administradores financieros del estado al realizar el mandato APBN.

Al igual que las Arjuna Heritage Arrows que se dispararon a la portería, dijo, este premio estaba dirigido a la gente de las finanzas estatales que trabajaron con alta precisión e integridad sólida.

«Los Premios Arjuna no son solo una forma de aprecio, sino también un recordatorio de que la gestión de la APBN no solo logra los objetivos, sino que está construyendo valores y consecuencias concretas para la comunidad», dijo.

En el precio, los premios Arjuna Premios en nueve categorías principales, que se dividieron en tres clasificaciones del tamaño del techo Satker, un techo grande, es decir, por encima de Rp50 mil millones, el techo estaba en el rango de RP5-50 mil millones y un pequeño techo de menos de RP5 mil millones.

Dijo la categoría para

Asegúrese de que la competencia sea honesta y proporcional.

«No solo para la unidad de trabajo ministerial/institucional, los precios también se centran en las autoridades locales a través de

La categoría de rendimiento de distribución de transferencia al primer semestre de 2025, como una forma de aliento para la sinergia de gestión fiscal a nivel regional «, dijo.

Dijo que para los gerentes de finanzas estatales en las regiones de Surakarta, Sukoharjo y Wonogiri, los Premios Arjuna no fueron solo una ceremonia de entrega de premios de rutina.

«Se ha convertido en un punto de referencia para el rendimiento, los símbolos de reconocimiento, así como una fuente de motivación para seguir mejorando y mejorando la gestión del presupuesto. Los socios de trabajo tienen altas expectativas de este evento, porque en cada precio de flecha se almacena el mensaje de que todos los esfuerzos de los socios son honestos y llenos», dijo «.

Mientras tanto, en términos del rendimiento de la gerencia de APBN en el área de Surakarta KPPN, la tendencia de mejora. Señaló que en el primer semestre del año fiscal de 2025 no menos del 78 por ciento de la unidad de trabajo logró alcanzar el título muy bien al alcanzar el rendimiento de implementación del presupuesto (IKPA), o un aumento del 67 por ciento en el mismo semestre del año anterior.

Además, el Surakarta KPPN administra el gasto del estado de Rp10.25 billones, con detalles sobre el gasto del gobierno central de Rp5.59 billones y cambia a la región de Rp4.65 billones.

Hasta finales de junio de 2025, la realización del gasto gubernamental se logró RP4.44 billones o 43.3 por ciento.

«Aunque ha caído ligeramente en un porcentaje, aún muestra una mejora en términos de absorción de calidad, precisión de los gastos de fondos, gestión de contratos,

Y comenzando a acceder «, dijo.

Dijo que con un entusiasmo transformador de los premios Arjuna, se espera que sea un fortalecimiento de la motivación, fomente la responsabilidad y mejore la calidad de la gestión del presupuesto del estado hasta el final del año fiscal.