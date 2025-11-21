KPPI Solo está comprometido con el empoderamiento de las mujeres en el mundo político

Solo (ANTARA) – El Caucus de Mujeres Políticas de Indonesia (KPPI) de Solo City está comprometido a empoderar a las mujeres en el mundo político.

El presidente del KPPI DPC de Solo City para el período 2025-2030, Roro Indradi Sarwo Indah, se centró en aumentar la igualdad de género el viernes después de su toma de posesión en Solo, Java Central.

«Uno de ellos es fortalecer la posición de las mujeres a través de una política más activa y sostenible», afirmó.

Dio un ejemplo de los 100 directores de KPPI Solo Raya que asistieron a la inauguración; había 14 que nunca habían sido candidatos legislativos. El resto ha puesto a prueba sus habilidades políticas postulándose para puestos legislativos, pero la mayoría no ha logrado calificar para la Cámara de Representantes.

«Hay que prestar atención a esto. ¿Cómo es que las mujeres no lo logran? En Solo tenemos sólo ocho mujeres (que pasaron por el DPRD de la ciudad de Surakarta)», dijo.

Por lo tanto, dijo, KPPI es una organización que da cabida a las mujeres en la política.

«Esta gestión proviene de diferentes partidos que tienen escaños en sus respectivas regiones. Incluso el presidente, el secretario y el tesorero no pueden ser del mismo partido. La esperanza es que se logre el objetivo de la igualdad de género», dijo.

En esta organización, dijo, se brindan a las mujeres facilidades para potenciar sus capacidades.

“Aunque el empoderamiento de las mujeres no necesariamente tiene que ser legislativo, uno de los objetivos es alcanzar el 30 por ciento (cuota de mujeres legislativas)”, afirmó.

Espera que con las instalaciones proporcionadas, las mujeres miembros de KPPI puedan salir a la comunidad y expresar sus derechos como mujeres.

«La política es un arte: cómo llegar al fondo y cómo podemos hacer que la gente nos ame y quiera votar por nosotros», dijo.

En el futuro, su partido también trabajará más activamente con organizaciones y con el gobierno de la ciudad de Surakarta para luchar por los derechos de las mujeres y los niños.

«Así que una vez que sean elegidos, no lo hagan a medias. La política es flexible, podemos ser parte de ella a través de la economía, los asuntos sociales, etc.», dijo.

Mientras tanto, la inauguración de la dirección de KPPI Solo junto con la dirección de KPPI en Solo Raya fue llevada a cabo por el presidente del DPD de KPPI de Java Central, Nur Sa’adah. El secretario del DPC KPPI Solo lo ocupa Roose Ida Maryana Moesthofa del Partido Gerindra y el tesorero Widyastuti del PKS.