KPPBC Kudus aplica el remedio definitivo a doce casos de cigarrillos ilegales

Kudus (ANTARA) – La Oficina de Servicios y Supervisión de Aduanas tipo Kudus Madya (KPPBC), Java Central, ha aplicado un ultimum remidium o último recurso en 12 casos de cigarrillos ilegales de docenas de casos descubiertos entre enero y septiembre de 2025, por lo que los infractores de impuestos especiales solo estaban sujetos a multas especiales sobre cigarrillos.

“De ese número de casos, la multa total ascendió a 4.180 millones de IDR”, dijo el jueves en Kudus el jefe de KPPBC Kudus Type, Lenni Ika Wahyudiasti.

Esta multa, dijo, surgió del pago de una multa de tres veces el valor del impuesto especial pagadero, mientras que el certificado de cigarrillo pasó a ser propiedad del Estado.

Mientras tanto, los resultados de la represión de los cigarrillos ilegales de enero a septiembre de 2025 se registraron en 121 represiones. Mientras tanto, el número de pruebas de cigarrillos ilegales incautados ascendió a 18,4 millones de cigarrillos.

“El valor de las pruebas de los cigarrillos ilegales se estima en 28,48 mil millones de IDR, mientras que la pérdida potencial ahorrada por el Estado es de 19,07 mil millones de IDR”, dijo.

Se espera que los resultados de la lucha contra los cigarrillos ilegales aumenten, ya que en 2024 se llevarán a cabo 164 medidas enérgicas que involucrarán un total de 22,1 millones de unidades de cigarrillos ilegales por un valor de 30,46 mil millones de IDR, con pérdidas estatales potenciales de 21,18 mil millones de IDR.

En el ámbito de la investigación, el Fiscal General de Distrito correspondiente (P21) declaró finalizados hasta diez casos penales relacionados con impuestos especiales y se emitió una decisión de justicia restaurativa por valor de 2.250 millones de IDR para recuperar posibles pérdidas estatales.

Señaló que se han frustrado diversas formas de violaciones, que van desde las ventas en línea (comercio electrónico), la distribución, pasando por los servicios de transporte de carga, hasta la fabricación y el almacenamiento convencionales.

«Invitamos al público a tener el coraje de rechazar, denunciar y no comprar cigarrillos ilegales. Para los empresarios, todos los permisos pueden solicitarse de forma fácil y gratuita en la Oficina de Aduanas e Impuestos Especiales», afirmó.

